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Lübnan'ın Yunanistan ve GKRY ile ilişkileri

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 16:21 | Son Güncelleme

Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, ülkesi ile Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında siyasi, ticari ve kültürel alanları kapsayan üçlü bir süreç başlattıklarını söyledi

Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, ülkesi ile Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında üçlü bir süreç başlattıklarını belirtti.

Basil, Lübnan'a resmi ziyarette bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos ve GKRY Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides ile başkent Beytut'taki makamında bir araya geldi.

Görüşmenin ardındaki ortak basın toplantısında konuşan Basil, görüşmede ortak konuları ele aldıklarını dile getirerek, Lübnan ile Yunanistan ve GKRY arasında siyasi, ticari ve kültürel alanları kapsayan üçlü bir süreç başlattıklarını aktardı.

Lübnan ve her iki bölgesel komşusu arasında siyasi ve ekonomik koordinasyonun kaçınılmazlığına işaret eden Basil, siyasi çalışmaların başında Suriyeli mültecilerin vatanlarına dönmesi konusunun geldiğini ve GKRY ile Yunanistan'ın buna ilişkin net tutumlarını dinlediklerini söyledi.

Üç ülke arasında yeni anlaşmaları tamamlamak üzere 7 Mayıs'a kadar bir zaman belirlediklerini dile getiren Basil, söz konusu anlaşmaların turizm, ticaret, yatırım ve kültürel iş birliği alanlarını kapsayacağını aktardı.

Söz konusu anlaşmaların imzalanması için ise Kıbrıs adasında üçlü bir zirvenin gerçekleştirileceğine de vurgu yapan Basil, ayrıca ABD'nin işgal altındaki Golan Tepeleri'ne yönelik kararını reddetme ve İsrail'in işgal ettiği topraklardan çekilme talebi konusunda mutabık kaldıklarını anlattı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Katrugalos da Akdeniz coğrafyasında iletişim ve diyalog çalışmalarını güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

GKRY Dışişleri Bakanı Christodoulides ise görüşmede bölgesel konuların yanı sıra turizm ve kültürel konuları da ele aldıklarını ifade etti.

Öte yandan Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, Lübnanlı mevkidaşı Mişel Avn'ın daveti üzerine 11 Nisan'da Lübnan'a resmi ziyarette bulunacak.

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Dışişleri Bakanı Cibran Basil Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lübnan Yunanistan

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