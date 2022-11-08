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Lüks araçla gelip 1 çuval Antep fıstığı çaldılar

08.11.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te lüks bir otomobille iş yerinin önüne gelen kişiler bir çuval Antep fıstığı çaldı. İlginç hırsızlığı yapan 2 şüpheliden biri yakalandı, diğeri ise aranıyor.

Lüks araçla gelip 1 çuval Antep fıstığı çaldılar

Gaziantep Fıstıkçılar Sitesi'nde bulunan bir iş yerinin önündeki fıstık çuvalı, 4 Kasım sabahı erken saatlerde çalındı. İş yeri sahibi, fıstığın çalındığını anlayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarından 2 şüphelinin, otomobille iş yerinin önüne geldiğini ve bir çuval fıstığı çalarak uzaklaştıklarını belirledi.

Görüntülerden kimliği belirlenen şüphelilerden A.C.Y., polis ekiplerinin adresine düzenlediği operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.C.Y, tutuklanarak cezaevine konuldu. Polis, kimliği belirlenen ikinci şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor. (DHA)

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