Lüks araçla gelip 1 çuval Antep fıstığı çaldılar

Gaziantep Fıstıkçılar Sitesi'nde bulunan bir iş yerinin önündeki fıstık çuvalı, 4 Kasım sabahı erken saatlerde çalındı. İş yeri sahibi, fıstığın çalındığını anlayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarından 2 şüphelinin, otomobille iş yerinin önüne geldiğini ve bir çuval fıstığı çalarak uzaklaştıklarını belirledi.

Görüntülerden kimliği belirlenen şüphelilerden A.C.Y., polis ekiplerinin adresine düzenlediği operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.C.Y, tutuklanarak cezaevine konuldu. Polis, kimliği belirlenen ikinci şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor. (DHA)





