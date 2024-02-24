Lüks otelde insanlık dışı olay! Sosyal medya ayağa kalktı: Hemen işine son verildi

Hayvanlara uygulanan şiddet görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Aydın'da bir otelde yaşanan olayda otel çalışanının kedileri torbalara koyarak telef ettiği iddia edildi. Söz konusu görüntülerin ortaya çıkmasıyla sosyal medyadan peş peşe tepkiler geldi.

İŞİNE SON VERİLDİ

Otel yönetimi olayı doğrularken görüntülerdeki şüphelinin işine son verildi. Öte yandan skandal olay yargıya da taşındı. Eleştirilerin odağındaki otelden ise yeni bir açıklama geldi.

İşte olayla ilgili yapılan açıklama;

"BİZ DE ÜZGÜNÜZ"

Sevgili Hayvan Severler ve Değerli Misafirlerimiz,

Kuşadası Seven For Life Thermal Hotel’imizde yaşanan ve sosyal medyada büyük bir tepkiye yol açan olay hakkında bizler de sizler kadar üzgünüz.

Bu talihsiz olay yargıya intikal etmiş olup, gereğinin yapılması için sizler gibi konuyu yakından takip etmekteyiz.

Söz konusu videodaki sesin sahibi, Otel çalışanı Resepsiyonist Uras Akalın’ın açıklamalarını ve kedimize ait görüntüleri sizlerle paylaşmak isteriz.

"OTELDE YAŞAMAYA DEVAM EDECEK"

Videodaki kedimizin tüm sağlık kontrolleri veteriner hekim Nisa Şahin tarafından yapılmış olup, sağlık durumu gayet iyidir. Kedimiz yarından itibaren otelimizde yaşamaya devam edecektir.

Durumun hassasiyetinin farkında olup en kısa zamanda Otelden güvenlik kamerası görüntülerini alacak ve sizlerle paylaşımda bulunacağız.

Holdingimizin bu kadar hassas olduğu bir konuda bu şekilde adımızın anılması bizleri çok üzmüştür. Bir daha böyle bir olayın yaşanmaması adına tüm önlemleri alacağımızı sizlere bildiririz.

Yaşanan bu talihsiz olaydan ötürü tüm hayvan severlerden ve kamuoyundan özür dileriz.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır





