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Lütfi Elvan kimdir? Lütfi Elvan kaç yaşında, nereli? İşte Lütfi Elvan eğitimi ve hayatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 09:55 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Lütfi Elvan çok sayıda insan tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Lütfi Elvan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Lütfi Elvan eğitimi ve hayatı ile ilgili detaylar...

Lütfi Elvan kimdir? Lütfi Elvan kaç yaşında, nereli? İşte Lütfi Elvan eğitimi ve hayatı

Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevi getirilen Lütfi Elvan çok sayıda vatandaş tarafından merak ediliyor. Son olarak Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Berak Albayrak’tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Lütfi Elvan atandı. Atama, Anayasanın 104. ve 106. maddeleri gereğince yapıldı. Peki, Lütfi Elvan kim? Lütfi Elvan kaç yaşında? Lütfi Elvan nereli? İşte tüm merak edilenler...

LÜTFİ ELVAN KİMDİR?

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı olan Elvan, 1962 senesinde Karaman’ın Ermenek ilçesinde dünyaya geldi. Lütfi Elvan eğitimi de merak edilenler arasında yer alıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesini bitirdi. Ardından İngiltere’deki Leeds Üniversitesinde Maden ve Yöneylem Araştırması alanında ve ABD’deki Delaware Üniversitesinde Ekonomi alanında yüksek lisans yaptı. Şimdi, Lütfi Elvan hayatı ile ilgili önemli detaylar araştırılıyor. Elvan, profesyonel yaşamına 1987 senesinde Etibank’ta Yöneylem Araştırma Grubunda mühendis olarak başladı. Özellikle Etibank’ta bilgisayar destekli madencilik uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalara öncülük etti. 1989 senesinde ise DPT’de çalışmaya başladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandıHazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı

Elvan, kamu kurumlarında uzmanlık, müsteşar yardımcılığı ve daire başkanlığı görevlerinde bulundu. Organisation for Economic Co-operation and Development Kırsal Kalkınma Grubu Başkan Yardımcısı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı ve AB Müzakere İzleme ve Yönlendirme Komitesi Üyesi olarak da görev yaptı. Elvan, AK Parti'den 23 ve 24. Dönemde Karaman, 25. Dönemde Antalya ve 26. Dönemde Mersin Milletvekili olarak Meclis’e girdi. Aynı zamanda 23. dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanlığı ve Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Türkiye Temsilciliği görevlerinde bulundu.

  1. dönemde ise TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı olmasının ardından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak görev yaptı. Elvan, 64. Hükümet’te Başbakan Yardımcısı, 65. Hükümet’te ise Kalkınma Bakanı olarak görev yaptı. 27. Dönem AK Parti Mersin Milletvekili olan Elvan, son olarak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevini yapıyordu. Lütfi Elvan eşi de merak ediliyor. Zeliha Elvan ile evli olan Elvan, 2 çocuk babası ve çok iyi düzeyde İngilizce biliyor.
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