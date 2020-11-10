Lütfi Elvan kimdir? Lütfi Elvan kaç yaşında, nereli? İşte Lütfi Elvan eğitimi ve hayatı

Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevi getirilen Lütfi Elvan çok sayıda vatandaş tarafından merak ediliyor. Son olarak Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Berak Albayrak’tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Lütfi Elvan atandı. Atama, Anayasanın 104. ve 106. maddeleri gereğince yapıldı. Peki, Lütfi Elvan kim? Lütfi Elvan kaç yaşında? Lütfi Elvan nereli? İşte tüm merak edilenler...

LÜTFİ ELVAN KİMDİR?

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı olan Elvan, 1962 senesinde Karaman’ın Ermenek ilçesinde dünyaya geldi. Lütfi Elvan eğitimi de merak edilenler arasında yer alıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesini bitirdi. Ardından İngiltere’deki Leeds Üniversitesinde Maden ve Yöneylem Araştırması alanında ve ABD’deki Delaware Üniversitesinde Ekonomi alanında yüksek lisans yaptı. Şimdi, Lütfi Elvan hayatı ile ilgili önemli detaylar araştırılıyor. Elvan, profesyonel yaşamına 1987 senesinde Etibank’ta Yöneylem Araştırma Grubunda mühendis olarak başladı. Özellikle Etibank’ta bilgisayar destekli madencilik uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalara öncülük etti. 1989 senesinde ise DPT’de çalışmaya başladı.