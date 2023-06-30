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Lütfü Savaş'tan Suriyeli vurgusu! O ilçenin il olma ihtimali için 'Çok büyük tehlike' dedi

30.06.2023 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Yeni yüzyılda, 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye'yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür" sözleri birçok ilçeyi heyecanlandırmıştı. İl olmayı bekleyen çok sayıda ilçe yeni düzenlemeyi dört gözle beklerken Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Lütfü Savaş'tan Suriyeli vurgusu! O ilçenin il olma ihtimali için 'Çok büyük tehlike' dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bayramdam önce yaptığı grup konuşmasının yankıları devam ediyor. Bahçeli, '100 il, 1000 ilçe açıklamasıyla siyaset gündemini hareketlendirmiş, il olmayı bekleyen çok sayıda ilçede büyük heyecan yaşanmıştı.

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'SURİYELİ VURGUSU'

Türkiye'nin büyük ilçelerinden biri olan ve depremde ağır yara alan İskenderun da il olma ihtimali olan ilçelerden biri olarak gösterilmişti. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş bu iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu. İskenderun'un il olma ihtimali hakkında konuşan Savaş, bölgede yaşayan Suriyeli sayısına ve vergilere vurgu yaptı.

"ÇOK BÜYÜK TEHLİKE ARZ EDİYOR"

Hatay’da deprem sonrası nüfusun üçte birinin şehir dışında olduğunu hatırlatan Savaş, Suriyeli nüfusu ile Hataylıların nüfusunun neredeyse kafa kafaya geldiğini, mevcut doğurganlık oranlarıyla on yılda zaten nüfus olarak geride kalınacağının altını çizdi.

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Savaş, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Şimdi siz Hatay’ı; Antakya ve İskenderun olarak ikiye bölerseniz; biri ekonomik biri de demografik yapının değişmesi olmak üzere iki handikap oluşur. Vergilerin yüzde 75-80’i İskenderun’dan veriliyor. Çünkü orada 13 tane liman var, büyük fabrikalar var, iki OSB var, demir-çelik ve filtre sektörü var. Diğer tarafta bir OSB var. Onun dışında daha çok tarımla uğraşılan bir bölge. Tarımda insanlarımızın geldiği durum ortada. Ekonomik uçurum çok fazla olacak. Hem ekonomik olarak bir tarafı çok aşağı çekiyorsunuz hem de Hatay’ın demografik yapısının Hataylılar aleyhine gelişmesine neden oluyorsunuz. Bunun ikisi de çok büyük tehlike arz ediyor.

"HATAY'IN BÖLÜNMESİNE KARŞI ÇIKARIZ"

Burada Suriye’de yaptıkları gibi kargaşa çıkartmaya kalkışabilirler. Yıllardır Hatay’ı başka sınırlar içinde göstermeye çalışıyorlar. Hatay Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kalesidir. Akdeniz'deki enerji transferi ve teröre karşı mücadele açısından Hatay’ın önemi ortadadır. Eğer milli bir dava ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bütünlüğünü ilgilendiren bir hadise varsa biz Hatay’ın bölünmesine karşı çıkarız. Şehitlerimizin bizim üzerimizdeki hakkı çok büyüktür. Kimler bilmeyerek veya bilerek Hatay’ı bölmeye kalkıyorsa, geçmişteki şehitlerimizin bizim üzerimizdeki hakkını inkar ediyor ve gelecek nesillerimizi tehlikeye atıyor demektir. ”

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Lütfü Savaş İskenderun Hatay Devlet Bahçeli suriyeli

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