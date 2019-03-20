Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan EPP'ye tepki

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Başbakanı Viktor Orban, partisi Macar Yurttaş Birliğinin (Fidesz), Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) Avrupa Halk Partisi (EPP) üyeliğinin askıya alınmasına tepki gösterdi.

Brüksel'deki EPP toplantısına katılan Başbakan Orban, düzenlediği basın toplantısında, partisi Fidesz'in EPP üyeliğinin askıya alınması yönündeki önerinin 3'e karşı 190 oyla kabul edilmesini değerlendirdi.

EPP tarafından belirlenen 3 kişilik komitenin raporunu hazırlayıncaya kadar Fidesz'in tek taraflı olarak EPP'deki haklarından vazgeçtiğini belirten Orban, "Son 3 AP seçiminde yüzde 47, 56 ve 52 oy aldık. Böyle bir partinin atılması ya da üyeliğinin askıya alınması söz konusu olmaz. Böyle bir şeyin gerçekleşmesi durumunda kalkıp gideriz." diye konuştu.

EPP tarafından 3 kişilik komite kurulması kararının kendileri için kabul edilebilir olduğunu ifade eden Orban, Fidesz'in EPP'deki geleceğinin komitenin hazırlayacağı rapordan sonra belli olacağını söyledi.

Orban, Macaristan'ın güçlü bir Avrupa ve Avrupa Birliği (AB) istediğini ve bu yüzden de göç politikasında herhangi bir değişiklik olmayacağını, bunu da EPP toplantısında dile getirdiğini kaydetti.