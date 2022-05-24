Macaristan'da Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle OHAL ilan edildi! Başbakan Orban Facebook'tan duyurdu

Macaristan’da 3 Nisan'da yapılan genel seçimi üst üste dördüncü kez kazanan Başbakan Viktor Orban, yeni hükümetin kurulmasının hemen ardından Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle gece yarısından itibaren Macaristan’da OHAL ilan edildiğini duyurdu.

Orban, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, komşu Ukrayna'da devam eden savaşın ne zaman biteceğinin öngörülemediğini ve yemin ederek göreve başlayan hükümetinin bu konuda adım attığını söyledi.

İLK ÖNLEMLER AÇIKLANACAK

Orban, Macaristan hükümetinin komşu ülke Ukrayna'daki savaşın meydana getirdiği zorluklara daha hızlı yanıt verebilmek için acil durum yetkilerini üstleneceğini ifade etti. "Dünya bir ekonomik krizin eşiğinde" ifadelerini kullanan Orban, Macaristan'ın Ukrayna'daki savaşın dışında kalması ve "ailelerin mali güvenliğini koruması" gerektiğini aktardı. Orban, hükümetin acil durum kapsamındaki ilk önlemlerini yarın açıklayacağını belirtti.

Macaristan'da hükümet daha önce de düzensiz göç ve Kovid-19 ile mücadele kapsamında acil durum ilan etmişti.

AB VE İNSAN HAKLARI GRUPLARI TARAFINDAN ELEŞTİRİLİYOR

Genç Demokratlar Birliği (Fidesz) Partisi’nin lideri Orban, 3 Nisan’daki genel seçimlerde parlamentoda 3’te 2 çoğunluğu kazanmıştı. Orban, 12 yıllık görev süresi boyunca yetkilerini kademeli olarak artırırken, Avrupa Birliği (AB) ve insan hakları grupları tarafından sık sık eleştiriliyor. (AA-İHA)



