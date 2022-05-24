HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Macaristan'da Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle OHAL ilan edildi! Başbakan Orban Facebook'tan duyurdu

Macaristan'da Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle OHAL ilan edildi! Başbakan Orban Facebook'tan duyurdu

24.05.2022 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Macaristan'daki son seçimi kazanan Başbakan Viktor Orban, yeni hükümetin kurulmasının hemen ardından radikal bir karar aldı. Orban, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Macaristan'a yönelik tehdit içerdiğini belirterek ülke genelinde gece yarısından itibaren OHAL ilan edildiğini duyurdu.

Macaristan'da Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle OHAL ilan edildi! Başbakan Orban Facebook'tan duyurdu

Macaristan’da 3 Nisan'da yapılan genel seçimi üst üste dördüncü kez kazanan Başbakan Viktor Orban, yeni hükümetin kurulmasının hemen ardından Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle gece yarısından itibaren Macaristan’da OHAL ilan edildiğini duyurdu.

Orban, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, komşu Ukrayna'da devam eden savaşın ne zaman biteceğinin öngörülemediğini ve yemin ederek göreve başlayan hükümetinin bu konuda adım attığını söyledi.

İLK ÖNLEMLER AÇIKLANACAK

Orban, Macaristan hükümetinin komşu ülke Ukrayna'daki savaşın meydana getirdiği zorluklara daha hızlı yanıt verebilmek için acil durum yetkilerini üstleneceğini ifade etti. "Dünya bir ekonomik krizin eşiğinde" ifadelerini kullanan Orban, Macaristan'ın Ukrayna'daki savaşın dışında kalması ve "ailelerin mali güvenliğini koruması" gerektiğini aktardı. Orban, hükümetin acil durum kapsamındaki ilk önlemlerini yarın açıklayacağını belirtti.

Macaristan'da hükümet daha önce de düzensiz göç ve Kovid-19 ile mücadele kapsamında acil durum ilan etmişti.

AB VE İNSAN HAKLARI GRUPLARI TARAFINDAN ELEŞTİRİLİYOR

Genç Demokratlar Birliği (Fidesz) Partisi’nin lideri Orban, 3 Nisan’daki genel seçimlerde parlamentoda 3’te 2 çoğunluğu kazanmıştı. Orban, 12 yıllık görev süresi boyunca yetkilerini kademeli olarak artırırken, Avrupa Birliği (AB) ve insan hakları grupları tarafından sık sık eleştiriliyor. (AA-İHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AB'de Rusya çatlağı! "Ciddi bir krize neden olacak"AB'de Rusya çatlağı! "Ciddi bir krize neden olacak"
Her satırı iğrenç! Öğrencilerine porno film izletip...Her satırı iğrenç! Öğrencilerine porno film izletip...
Erdoğan 'Bunu bir kenara koyamayız' diyerek duyurdu! 'Açıklanabilir yanı yok...'Erdoğan 'Bunu bir kenara koyamayız' diyerek duyurdu! 'Açıklanabilir yanı yok...'
Anahtar Kelimeler:
Macaristan Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

MSB duyurdu! Pençe-Kilit operasyon bölgesinden kahreden haber

MSB duyurdu! Pençe-Kilit operasyon bölgesinden kahreden haber

Kemal Kılıçdaroğlu saat vererek duyurdu!

Kemal Kılıçdaroğlu saat vererek duyurdu!

'Kaçış planı' iddiasına AK Parti'den çok sert tepki

'Kaçış planı' iddiasına AK Parti'den çok sert tepki

Kartal'da toplu intihar! Kan donduran detaylar ortaya çıktı

Kartal'da toplu intihar! Kan donduran detaylar ortaya çıktı

Cinsiyet değiştirmişti! Son hali olay oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Son hali olay oldu

Bankada parası olanlar dikkat! Banka sorumlu tutuldu

Bankada parası olanlar dikkat! Banka sorumlu tutuldu

İlginizi Çekebilir

Şiddetli karın ağrısıyla gittiği hastaneden bakın ne ile döndü!

Şiddetli karın ağrısıyla gittiği hastaneden bakın ne ile döndü!

Kilo vermek yeterli değil! İkinci kısım daha önemli

Kilo vermek yeterli değil! İkinci kısım daha önemli

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Kendine ait olmayan kollarıyla spor salonunda ağırlık kaldırıyor

Kendine ait olmayan kollarıyla spor salonunda ağırlık kaldırıyor

Bir bedende tam 50 kişi! 4 yaşından bu yana mücadele ediyor

Bir bedende tam 50 kişi! 4 yaşından bu yana mücadele ediyor

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.