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Macaristan'dan Ukraynalı göçmen kararı! "Herkesi kabul edeceğiz"

26.02.2022 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken Ukraynalı vatandaşların çevre ülkelere geçişi de sürüyor. Son olarak Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'dan Macaristan'a giriş yapmak isteyen herkesin pasaportları olmasa bile ülkeye alınacağını açıkladı.

Macaristan'dan Ukraynalı göçmen kararı! "Herkesi kabul edeceğiz"

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta birbirinden önemli gelişmeler yaşanırken Ukrayna'dan vatandaşların çevre ülkelere geçişleri de sürüyor. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macaristan-Ukrayna sınırını ziyaret ettikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki çatışmaların halihazırda Macaristan'dan uzak olduğunu ama ilerleyen günlerde durumun değişebileceğini söyledi.

"MACARİSTAN'A GİRİŞ YAPMAK İSTEYEN HERKES, PASAPORTLARI OLMASA BİLE ÜLKEYE ALINACAK"

Ülkesinin silahlı çatışmaya karışmak istemediğini belirten Orban, Ukrayna'dan Macaristan'a giriş yapmak isteyen herkesin pasaportları olmasa bile ülkeye alınacağını kaydetti.

Macaristan'ın, Rusya'nın uluslararası para transferi sağlayan SWIFT sisteminden çıkarılmasını bloke ettiği şeklindeki haberleri de yalanlayan Orban, "Macaristan, perşembe günkü Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinde net bir şekilde, AB genelinde desteklenen tüm yaptırımları kabul edeceğini açıkladı. Biz, hiçbir şeyi bloke etmiyoruz." diye konuştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Macaristan Rusya Ukrayna
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