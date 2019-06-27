Macaristan, eski Başbakan Gruevski'yi iade etmeyecek

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'da mahkeme, eski Kuzey Makedonya Başbakanı Nikola Gruevski'nin iadesini reddetti.

Macaristan'da mahkeme, ülkesinde yolsuzluk ve farklı suçlardan dolayı mahkum olan eski Kuzey Makedonya Başbakanı Nikola Gruevski'nin iade davası hakkında kararını verdi.

Mahkeme, Gruevski'nin Macaristan'da mülteci statüsüne sahip olmasından dolayı Kuzey Makedonya'nın iade talebini reddetti.

Hakim tarafından yapılan açıklamada, mahkemenin sadece iade konusunun meşruluğunu incelediğini ve eski Başbakanın Macaristan'da mülteci statüsüne sahip olmasından dolayı yürürlükteki kanunlara göre kaçtığı ülkeye iadesinin mümkün olmadığını belirtti.

Gruevski hakkındaki uluslararası tutuklama emrinin hala yürürlükte olduğunu ve mahkemenin kararının sadece Macaristan'da geçerli olduğunu vurgulayan hakim, ayrıca gözaltındaki Gruevski'nin serbest bırakılmasına karar verdiğini söyledi.

- Olay

Gruevski, 13 Kasım 2018'de Facebook hesabından ölüm tehdidi aldığını belirterek, "Ben şu anda Budapeşte'deyim. Macaristan hükümetinden siyasi iltica talebinde bulundum." paylaşımında bulunmuştu. Gruevski, 20 Kasım'daki bir paylaşımında ise başvurusunun Macaristan tarafından olumlu yanıtlandığını duyurmuştu.