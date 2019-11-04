"Macaristan ile Türkiye, savunma sanayisindeki iş birliğini sürdürecek"

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, "Türkiye NATO'nun ikinci büyük askeri gücü. Türkiye NATO'da müttefikimiz. Savunma sanayisinde Türkiye ile iş birliği yapmamız çok doğal. Tabii ki bu iş birliğini gelecekte de devam ettireceğiz." dedi.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto ve resmi ziyaret kapsamında başkent Budapeşte'de bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Szijjarto, Türkiye ile Macaristan'ın savunma sanayi alanındaki iş birliğine yönelik soruya, "Lütfen Türkiye hakkında konuşurken onun bir NATO üyesi olduğunu unutmayalım. Sizin farklı çabalar içinde olduğunuzu anlıyorum ama Türkiye bir NATO üyesi. Türkiye NATO'nun ikinci büyük askeri gücü. Türkiye NATO'da müttefikimiz. Savunma sanayisinde Türkiye ile iş birliği yapmamız çok doğal. Tabii ki bu iş birliğini gelecekte de devam ettireceğiz." cevabını verdi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili de duruşlarının net olduğunu söyleyen Szijjarto, bunda herhangi bir ülkenin tavrından etkilenmediklerine vurgu yaptı.