Macaristan Weber'e desteğini geri çekti

Orban, Avrupa'daki solun göçmen taraftarı olduğunu ve sağcı partilerin solcu partiler yerine aşırı sağcılarla iş birliği yapması gerektiğini savundu.

AB Komisyonu Başkanı adaylarının yürüttükleri kampanyada söz konusu mevki için yetersiz olduklarının ortaya çıktığını öne süren Orban, "Macar hükümeti ve yönetimi, 'Macarların oyuna ihtiyacım yok' diyen birisine AB Komisyonu Başkanlığı için destek veremez. Fidesz artık EPP'nin AB Komisyonu Başkanı adayı Weber'i desteklemiyor." dedi.

Orban, EPP'nin AB Komisyonu Başkanı adayı Manfred Weber'in Macarların oylarıyla başkan olmak istediği şeklinde açıklama yaptığını hatırlattı.

Başbakan Viktor Orban, Macaristan'a resmi ziyarette bulunan Avusturya aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) lideri ve Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Avusturya'da siyasi alanda yaşanan değişikliklerin Avrupa'da da yaşanması gerektiğini iddia eden Orban, Avusturya'da aşırı sağcılarla sağcıların yaptığı ittifakın Avrupa seviyesinde de yapılabileceğini ifade etti.

Macaristan'ın sınırlarına çektiği dikenli tel örgülerle Avusturya'nın da sınırlarını koruduğunu dile getiren Orban, Avusturya Başbakan Yardımcısı Strache ve partisinin etkisiyle Avusturya'nın göçmen karşıtı tutum sergilediğine dikkati çekti.

Avusturya Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache, Avrupa'nın İslamlaştığını iddia edip, AP seçimlerinde aşırı sağcı partilerin güçleneceğini ve AP'de milliyetçi bir grup kurulabileceğini söyledi.

Strache ayrıca Başbakan Orban'ın Avrupa'ya gelen düzensiz göçü durdurduğunu ve bundan dolayı kendilerine müteşekkir olduklarını vurguladı.

- Fidesz ve EPP arasındaki kriz

Macaristan hükümetinin, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile iş adamı George Soros'un fotoğrafını kullanarak başlattığı göçmen karşıtı kampanya büyük tepkilere neden olmuş ve iktidar partisi Macar Yurttaş Birliğinin Fidesz'in Avrupa değerlerine uymaması dolayısıyla EPP üyeliği askıya alınmıştı.

EPP'nin bazı üyeleri, Orban'ın partinin "Hristiyan-demokrat" değerlerinden uzaklaştığını ve "Avrupa karşıtı kampanya yürüttüğünü" savunuyor.

