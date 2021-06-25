Macron'dan Türkiye açıklaması: Son haftalarda gerilim azaldı

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi sebebiyle Brüksel'de bulunan Fransa Cumhurbaşkanı düzenlediği basın toplantısında Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Macron, Türkiye ile gerginliğin son birkaç hafta içinde hafiflediğini, ancak Avrupa ülkelerinin temkinli olmaya devam edeceğini söyledi.

"ORTAK ÇALIŞMALARA DEVAM EDECEĞİZ"

Düzenlediği basın toplantısında Macron, Türkiye hakkında "Son haftalarda gerginlikler azaldı" derken, “Yaz boyunca temkinli olmaya devam edeceğiz, aynı zamanda ortak çalışmalara yeniden başlayacağız” şeklinde konuştu.

Macron, AB Liderler Zirvesi'nde yasadışı göçle daha etkili mücadele

gerektiğinin ele alındığını ve Türkiye konusunda da görüştüklerini

söyledi.

