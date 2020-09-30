Macron'dan Türkiye'ye hadsiz eleştiri!

Son dönem Doğu Akdeniz politikalarıyla baltayı taşa vurmasıyla ünlenen Fransız lider Macron'dan Türkiye'ye yönelik hadsiz bir eleştiri geldi.

Macron Türkiye'nin "savaş yanlısı" söylemlerinin Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı geri almasını teşvik ettiğini ve kabul edilemez olduğunu söyledi.

Ancak Macron Türkiye'nin olaylara dahil olduğuna yönelik bir delilinin olmadığını söyledi.

Pazar günü Dağlık Karabağ'daki etnik Ermeni kuvvetler ile Azerbaycan arasında başlayan çatışma dördüncü gününe girdi.

Dağlık Karabağ bölgesi Azerbaycan sınırları içinde bulunuyor ancak Ermenistan'ın destek verdiği Ermeni kökenli bir yönetim tarafından işgal altında.

Macron Letonya'da düzenlediği basın toplantısında "Türkiye'nin (Azerbaycan lehine) yaptığı açıklamaların düşüncesizce ve tehlikeli olduğu kanaatindeyim" dedi.

Macron bu konuyu Çarşamba akşamı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile, Perşembe günü de ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini söyledi.



