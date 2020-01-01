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  4. Maden işçileri yerin metrelerce altında yeni yıla girdi

Maden işçileri yerin metrelerce altında yeni yıla girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 00:54 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta, yerin metrelerce altında çalışan maden işçileri, yeni yıla kömür karası içindeki elleriyle pasta keserek girdi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu ve özel şirketlere ait maden ocaklarında, yerin metrelerce altında çalışan maden işçileri yeni yıla çalışarak girdi. Kilimli ilçesine bağlı Gelik Beldesi'nde özel bir şirkete ait maden ocağında çalışan işçiler, yerin 350 metre altında kömür kazarak yeni yılı ailelerinden uzakta karşıladı.

İşçiler, ailelerinden uzakta olmanın burukluğunu yaşarken, yeni yıl heyecanı pasta keserek yaşamaya çalıştı. Saatler 00.00'a yaklaşırken ahşap kalaslardan oluşturdukları masanın etrafında toplanan işçiler, kömür karası içindeki elleriyle kestikleri yılbaşı pastasını birbirlerine ikram etti. Kazasız belasız bir yıl dileğinde bulunan işçiler, dua etti.

Maden Teknikerliği mezun olmasına rağmen iki ay önce düz işçi olarak madende çalışmaya başlayan Oktay Deliören (21), yeni yılı ilk kez maden ocağında karşılamanın heyecanını yaşadı.

Çok farklı bir duygu olduğunu anlatan Deliören, "Ben bu sektöre yeni katıldım. 2 ay oldu. Fazla bilgim yoktu. Maden teknikeri oldum ama burada düz işçi olarak çalışıyorum tecrübe olsun diye. Burada çok farklı deneyim elde ediyorum. Burası hem korkutucu hem güzel. Yeraltında kokutucu yerleri vara ama yapacak bir şey yok. Ekmek parası, çalışmak zorundayız. Ne kadar korksak ta çalışmak zorundayız. Bugün yeni yıla giriyoruz. Yeni yıl tüm madenciler için kazasız belasız geçmesini diliyorum. Burada karşılamakta çok farklı bir duygu. İlk defa maden ocağında yılbaşını geçiyorum. Bizim içinde güzel bir moral oldu" dedi.

Evli ve 2 çocuk Alaattin Canbaz (42) ise yeni yıla yeraltında girmeye alıştıklarını söyleyerek, "Ekmek parası için yer altında çalışıyoruz. Ailemizden uzaktayız. Biz alıştık. Bugün sıradan bir gün için azlında bizim için. Madende alışık olmadığımız bir şey. Bizi hatırladığınız için teşekkür ederim" diye konuştu.

Madenciler, yılbaşı masasının etrafında kısa süren yeni yıl sohbetlerinin ardından yeniden mesailerine devam etti. (DHA)

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Zonguldak maden işçileri

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