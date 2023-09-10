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Magandalar yine sahnede! Kimi tabancayla, kimi otomatik tüfekle havaya ateş etti... Eğlencelere gölge düşürdüler

10.09.2023 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da düzenlenen düğün ve asker eğlencelerinde yine magandalar sahnedeydi. Kimi tabancayla, kimi otomatik tüfekle havaya ateş etti. Kağıthane-Dolmabahçe Tüneli'nde ise, asker eğlencesi yapan magandalar tüneli trafiğe kapattı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Magandalar yine sahnede! Kimi tabancayla, kimi otomatik tüfekle havaya ateş etti... Eğlencelere gölge düşürdüler

İstanbul'da düzenlenen düğün ve asker eğlencelerine yine magandaların gölgesi düştü. Beykoz'da bulunan Halil Ulukurt Tüneli'nin girişinde yolu kapatan düğün konvoyundan bir kişi otomatik tüfekle havaya defalarca ateş etti.

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Esenler'de ise düğün sırasında silah sesleri duyuldu. Düğün eğlencesini cep telefonu ile çeken bir vatandaş silah seslerinin duyulmasının ardından panikle içeri kaçtı.

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Kağıthane-Dolmabahçe Tüneli'nde de görüntüler değişmedi. Asker eğlencesi yapan motosikletliler tüneli trafiğe kapattı.

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TRAFİĞİ DURDURUP HALAY ÇEKENLERE 13 BİN LİRA CEZA

Eyüpsultan'da ise 7 Eylül'de düğün konvoyu sırasında Saya Yokuşu mevkiinde yolu kapatarak halay çekenlerin görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce başlatılan çalışma sonucunda, yolu kapatan araçların sürücüleri oldukları belirlenen İ.E.Ş. , M.D. , T.Ö. , S.K. , B.K. ve S.K. yakalandı.

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Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'na göre; kol ve grup halinde araç kullanırken, araçlar arasında yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak diğer araçların güvenle girebilecekleri açıklığı bırakmamaktan 436 lira, taşıt yolu üzerinde duraklamanın trafik işareti ile yasak olduğu belirtilen yerde duraklamaktan dolayı 436 lira, araçlarını zorunlu neden olmadıkça diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde hız sınırının çok altında sürmekten dolayı 436 lira, kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç sürmekten 436 lira, yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek davranışta bulunmasından dolayı 436 lira olmak üzere toplam 13 bin 80 lira ceza yazıldı. Ayrıca 5 sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan da işlem yapıldı.

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(DHA)

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İstanbul maganda

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