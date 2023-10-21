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Mağdurlar arasında Fatih Terim, Selçuk İnan, Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu da var... 'Fon' vurgununda dikkat çeken karar! 'Zorla alıkoyma' detayı...

21.10.2023 08:17 | Son Güncelleme:
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Bir banka müdürünün 'yüksek faizli fon' diyerek aralarında Fatih Terim, Selçuk İnan, Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu gibi ünlü isimlerin olduğu kişileri milyonlarca lira dolandırdığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma Bürosu, kararını açıklarken; kararın son kısmına düşülen nottaki 'zorla alıkoyma' detayı dikkat çekti.

Mağdurlar arasında Fatih Terim, Selçuk İnan, Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu da var... 'Fon' vurgununda dikkat çeken karar! 'Zorla alıkoyma' detayı...

Futbol dünyasında bomba etkisi yaratan ' yüksek faizli fon' dolandırıcılığıla ilgili ortaya atılan iddialar gündemdeki yerini korurken; Fatih Terim, Selçuk İnan, Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu gibi ünlü isimlerin mağdur olarak yer aldığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

DİKKAT ÇEKEN KARAR

İstanbul'da bir banka müdürünün, yüksek kar vaadiyle ünlü isimleri dolandırdığı iddiaları sonrası başlayan soruştrumayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılğı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Bankacılık Kanununa Aykırılık suçlamasından kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Oda TV'de yer alan habere göre; karar, “Böyle bir fonun mevcudiyetine ilişkin emareye (sirküler, sözleşme, ilan, dekont açıklaması, para hareketi ve sair belge) rastlanmamıştır” denilerek alındı.

DÜŞÜLEN NOTTA 'ZORLA ALIKOYMA' DETAYI

Kararın son kısmına düşülen not ise dikkat çekti.

Savcılık tarafından aktarılan notta, “Şüphelinin alınan ifadesinde kendisini Çorlu'daki evinde alıkoyup İstanbul'a getirdiklerini iddia ettiği kişiler hakkında Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan tefrik kararı verilerek... soruşturma numaralı dosyada ayrıca soruşturma yürütülmektedir” denildi.

Savcılık bu soruşturmanın ayrıca yürütüleceğini dile getirerek, dosyanın toplanmasının ardından iddianame hazırlanacağını aktardı.

FUTBOLCULAR ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Yaşanan olayda en önemli gelişme aralarında Muslera’nın da olduğu sporcuların şikayetlerinin ardından yaşanmıştı.

Müşteki futbolcular ifadelerinde nasıl dolandırıldıklarını anlatmıştı.

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“Bu fona para yatırsanız ‘kar payı vereceğiz’ dedi. Fonla ilgili işlemlerinde kendisiyle birlikte adı geçen banka yöneticileri tarafından yapıldığını söyledi.”

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN YARDIM İSTEMİŞLERDİ

Dolandırıldıklarını iddia eden futbolcular çareyi Külliyeye gitmekte bulmuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşen Arda Turan ve Emre Belözoğlu dolandırıldıklarını anlatarak yardım istemişti.

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“Bu çocukların parası ödensin” talimatı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, konu ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soyluyu görevlendirildiği belirtilmişti.


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dolandırıcılık Fatih Terim Arda Turan Emre Belözoğlu muslera

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