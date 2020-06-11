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Mahalle ayağa kalkmıştı! Kedi ve köpek ölümlerinin nedeni belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2020 10:47 | Son Güncelleme

Edirne İpsala'da çok sayıda kedi ve köpeğin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, kediye yapılan nekropside fare zehri tespit edildi.

Mahalle ayağa kalkmıştı! Kedi ve köpek ölümlerinin nedeni belli oldu

İpsala’nın Köprü Mahallesi’nde, son günlerde evlerde beslenen ve sokaklarda yaşayan kedi ve köpekler zehirlendi. Mahallenin 8 ve 9 No'lu sokağında yoğunlaşan hayvanların öldürülmesi, ilçede üzüntü ve endişeye neden oldu. İlçede sokak üzerinde 4 kedi ve 3 köpek, zehirlenmiş bulundu. 8 kedi ve 1 köpeğin de kayıp olduğu iddia edildi. Mahalleli, hayvanların öldürülmesi üzerine harekete geçerek kaymakamlık, belediye ve emniyete başvurup, sorumlularının bulunmasını istedi.

FARE ZEHRİ KALINTILARI BULUNDU

Devreye giren Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü de incelemenin ardından bazı hayvan ölülülerini, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderdi. Nekropsi raporunda yer alan bilgilere göre, kedide fare zehri kalıntıları bulundu.

İpsalalı hayvansever Hüseyin Bülbül, yaşanan olayın üzücü olduğunu belirterek, sorumluların en kısa sürede belirlenerek, cezalandırılmasını istedi.

Kaynak: DHA

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