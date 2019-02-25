Mahalleli sokağa döküldü! Adana'da korku dolu anlar!

Yangın, saat 23.45 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi 77107 Sokak'taki 15 katlı apartmanın 10'uncu katında çıktı. Alevleri fark eden aile fertleri, evden çıkıp, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, 10'uncu kattaki yangına merdivenli araç ve binanın yangın söndürme hortumuyla müdahale etti.

Durumları iyi olduğu belirtilen anne ve bebeğine, olay yerine çağırılan ambulansta müdahale edildi. Apartman sakinlerine de korkulu anlar yaşatan yangın, maddi hasara neden oldu.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)





