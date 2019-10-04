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Mahathir, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 19:33 | Son Güncelleme

Mahathir, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet ile görüştü

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet ile bir araya geldi.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, Malezya ziyareti kapsamında idari başkent Putrajaya'da Başbakan Mahathir'e ziyarette bulundu.

Görüşmenin ardından resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Mahathir, Bachelet ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, "Malezya'nın geçen haftaki BM Genel Kurulunda Arakanlıların dramı gibi insan haklarına ilişkin konulara yaptığı vurguları ve iklim değişikliğinin insan haklarına etkisini müzakere ettik." ifadelerini kullandı.

- Arakanlılar için inşa edilen okula ziyaret

Bachelet, Mahathir ile görüşmesinin ardından Selangor eyaletine bağlı Kajang kentinde Arakanlılar için inşa edilen mülteci okuluna uğradı.

Arakanlı mültecilerin eğitim şartları hakkında yetkililerden bilgi alan Bachelet, Malezya'da Arakanlıların iyi bir gelecek inşa etmek için eğitim almalarına şahit olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mahathir, geçen hafta New York'ta düzenlenen 74. BM Genel Kurulunda Arakan sorununa ilişkin Myanmar yönetimine sert eleştirilerde bulunmuş, Arakan eyaletinde yaşananların soykırım olduğunu söylemişti.

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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet arakan Başbakan Mahathir Muhammed Malezya Rohingya

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