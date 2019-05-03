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Mahir Ünal: CHP hakaret ve baskıyı amacına ulaşmak için meşru görüyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.05.2019 00:08 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, İstanbul seçimlerine yapılan olağanüstü itirazlarla ilgili yaptığı açıklamada, "CHP her zaman olduğu gibi her türlü tehdit, hakaret ve baskıyı amacına ulaşmak için meşru görüyor" dedi.

Mahir Ünal: CHP hakaret ve baskıyı amacına ulaşmak için meşru görüyor

Twitter hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın yaptığı açıklamaların yer aldığı haber görsellerine yer verdi.

Ünal, paylaşımında, "YSK'nın olağanüstü itirazları değerlendirmesi bir yargı sürecidir. CHP her zaman olduğu gibi her türlü tehdit, hakaret ve baskıyı amacına ulaşmak için meşru görüyor. CHP 15 Temmuz darbe davalarının başlangıcında yaptığı hakaret ve tehditleri şimdi YSK sürecinde devam ettiriyor." değerlendirmesinde bulundu. (AA)

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ak parti CHP yerel seçim 2019 istanbul Mahir Ünal

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