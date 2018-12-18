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Mahkeme kararını verdi! Süleyman Soylu'ya para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2018 10:58 | Son Güncelleme

Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu, CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “edepsiz, çirkef, sahtekar, düzenbaz, yalancı, şerefsiz, alçak” dediği gerekçesiyle 10 bin TL manevi tazminat ödemeye hükmetti.

Mahkeme kararını verdi! Süleyman Soylu'ya para cezası

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 5 Aralık 2017’de A Haber’de katıldığı programda, CHP lideri Kılıçdaroğlu’na Man Adası açıklamaları nedeniyle açıkça hakaret etmişti. “…Man Adası’nda veya herhangi bir adada parasının olduğunu Cumhurbaşkanımızın ve yakınlarının olduğunu ispat etmezse şerefsizdir ve alçaktır …” diyen Soylu, “Şimdi buradan Kılıçdaroğlu hiçbir yere kaçamaz, çok açık şekilde altını çizerek söylüyorum o Man adasında veya herhangi bir adada veya herhangi bir yurtdışında cumhurbaşkanının veya yakınlarının paralarının olduğunu ispat etmezse biz onun boğazına ne takacağız o görecek, hangi çıngırakları takacağız, öyle yok…” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre; Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, özellikle “edepsiz, çirkef, sahtekar, düzenbaz, yalancı, şerefsiz, alçak” şeklinde açıkça hakaret ettiği gerekçesiyle Soylu aleyhinde 100 bin TL’lik tazminat davası açtı.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşması bugün yapıldı. Mahkeme, Süleyman Soylu’nun Kılıçdaroğlu’nun kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle CHP liderine 10 Bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Kararı değerlendiren Avukat Celak Çelik, “Geçmişte Recep Tayyip Erdoğan’a, “paçalarından yolsuzluk akıyor...” şeklinde sözler söylemiş olmasından ötürü kendini affettirmek ve yaranmak güdüsü ile hareket ettiği bilinen ve vekil edene yönelik sözleri ile adeta kendisini tarif eden Süleyman Soylu’dan hesap soracağımızı söylemiştik! Haklı çıktık.. Hukuk savaşını kazanacağız” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme Süleyman Soylu

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Okuyucu Yorumları 42 yorum
doğru söze neden ceza keşelir
Bu soysuz kendinde bulunan herşeyi millete söylüyor
hakimlerin başına bişey gelmese bari
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