Mahmut Tuncer'in oğlu Mehmet Umut Tuncer o partiden milletvekili adayı oldu

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere doğru geri sayımını sürdürürken, partiler milletvekili aday listelerini açıkladılar.

Türkücü Mahmut Tuncer'in oğlu Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, AK Parti'den milletvekili adayı olarak gösterildi. Tuncer, Aydın milletvekili adayı listesinde 5'inci sırada yerini aldı.

Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, adaylığı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini iletti.

DOÇ. DR. MEHMET UMUT TUNCER KİMDİR?

Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, 1981'de Ankara'da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde başlayan ön lisans eğitimine Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde devam etti. Yüksek lisans ve doktora çalışmasını yine Akdeniz Üniversitesi’nde yaptı.

Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, doktora sonrasında Aydın’a yerleşti ve Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmaya başladı. Doçentliğini de yine iletişim alanından kazandı. Aydın’ın İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak atandı. 2009 yılında Doç.Dr. Aslı İcil Tuncer ile evlenen M. Umut Tuncer bir çocuk babası.