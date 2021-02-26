'Makul Şüphe' isimli kitaba 'muzır yayın' ilanı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, orijinal adı 'Reasonable Doubt' olan ve Whitney Gracia Williams tarafından yazılan, 2020 yılında ilk baskısı yapılan 'Makul Şüphe' isimli kitap hakkında Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulunca değerlendirilme yapılması istendi. Kurul tarafından kitap ile ilgili yapılan incelemede, kitabın tamamında edebe aykırı, yakışıksız ifadeler olduğu, Türk toplumunun aile yapısına uygun olmayan çarpık ilişkilerin anlatıldığı ifadeler bulunduğu görüldü. Buna göre, 'Makul Şüphe' kitabının 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde 'muzır tesir' yapacak nitelikte olduğuna karar verildi.

Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu tarafından bugüne kadar 14 bin 13 süreli yayın ile 27 kitap değerlendirildi ve 20 kitap hakkında küçükler için zararlı olduğu yönünde karar verildi. Ayrıca müstehcenlik suçu ile ilgili 5 bin 58 adet adli bilirkişi raporu hazırlandı ve adli makamlara gönderildi.

Kaynak: DHA

