Makyajın gücüne inanın! Bambaşka birine dönüştü... "Bu resmen dolandırıcılık!"

Makyajın farklı bir görünüme kavuşturması sanat olarak görülüyor. Makyaj yapmanın basit olduğu düşünülse de profesyonel makyajları herkesin yapabilmesi mümkün olmuyor. Makyajla yaşanan değişimler görenleri hayrete düşürüyor.

TikTok'ta cramakeup adıyla yaptığı makyajları paylaşan bir sosyal medya kullanıcısı tüm dünyada ilgi topluyor. Videolarında makyajsız halini de sık sık paylaşan kullanıcının makyajla olan değişimi şok etkisi yaratıyor.

Genç kadın yaptığı makyajlarda renkli tonları tercih ediyor. Saçında farklı renklerde ve şekillerde peruklar kullanan kadın tüm görünümünü değiştiriyor.

SANATINA DESTEK OLUYORLAR

Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları ikiye ayrılıyor. Bazıları genç kadının sanatı karşısında hayranlığını gizleyemeyip ona olan desteklerini paylaşırken bazıları ise bu videoların dolandırıcılık olduğunu düşünüyor. Videolarda paylaştığı ilk halinin filtreli olduğunu düşünenler bulunuyor.



