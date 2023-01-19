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Makyajın gücüne inanın! Bambaşka birine dönüştü... "Bu resmen dolandırıcılık!"

19.01.2023 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yorgun, hasta ve uykusuz olduğumuz günlerde makyaj en büyük kurtarıcımız olabiliyor. Günlük yapılan basit makyajlar çok daha bakımlı ve sağlıklı görünmemizi sağlıyor. Ancak profesyonel makyajlar bambaşka bir görünüm yaratabiliyor. TikTok'ya yaptığı makyajlarla dikkat çeken bir kullanıcı paylaştığı video ile kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.

Makyajın gücüne inanın! Bambaşka birine dönüştü... "Bu resmen dolandırıcılık!"

Makyajın farklı bir görünüme kavuşturması sanat olarak görülüyor. Makyaj yapmanın basit olduğu düşünülse de profesyonel makyajları herkesin yapabilmesi mümkün olmuyor. Makyajla yaşanan değişimler görenleri hayrete düşürüyor.

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TikTok'ta cramakeup adıyla yaptığı makyajları paylaşan bir sosyal medya kullanıcısı tüm dünyada ilgi topluyor. Videolarında makyajsız halini de sık sık paylaşan kullanıcının makyajla olan değişimi şok etkisi yaratıyor.

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Genç kadın yaptığı makyajlarda renkli tonları tercih ediyor. Saçında farklı renklerde ve şekillerde peruklar kullanan kadın tüm görünümünü değiştiriyor.

SANATINA DESTEK OLUYORLAR

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Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları ikiye ayrılıyor. Bazıları genç kadının sanatı karşısında hayranlığını gizleyemeyip ona olan desteklerini paylaşırken bazıları ise bu videoların dolandırıcılık olduğunu düşünüyor. Videolarda paylaştığı ilk halinin filtreli olduğunu düşünenler bulunuyor.

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@cramakeup Replying to @mesud544 click link in my bio to shop wig or check @megalookhair ❤️❤️#tiktok #wig #viral #blowthisup #blackgirlmagic #ukgirlmakeup #bts #makeuptransforma ♬ original sound - imjisoofr


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