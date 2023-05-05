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Makyajın uzun süre kalıcı olmasını sağlayacak tüyosunu paylaştı! Makyaj uzmanlarının gizli sırrı

05.05.2023 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel günlerde ve yaz aylarında yapılan makyajların daha uzun süre kalması için baz, sabitleyici sprey gibi ürünler kullanılıyor. Ancak bir makyaj ustası paylaştığı videoda makyajın daha kalıcı olması için yapılan uygulamaların yanlış olduğunu belirterek kendi tüyosunu paylaştı.

Makyajın uzun süre kalıcı olmasını sağlayacak tüyosunu paylaştı! Makyaj uzmanlarının gizli sırrı

Makyaj tazeleme düşüncesi bile birçok kişi için oldukça yorucu oluyor. Gün içerisinde terleme ve hava şartları nedeniyle silinen makyajların daha uzun süre dayanmasını sağlamak için çeşitli makyaj hileleri bulunuyor. Bir makyaj uzmanı Allan Craig, diğer güzellik gurusu Kevin Kodra'nın internette paylaştığı makyaj tüyosunu gördükten sonra kendi denediği TikTok hesabından paylaştı.

ÜRÜNÜ DİREKT OLARAK YÜZÜNÜZE UYGULAMAYIN

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Allan izleyicilere "Bu hile makyaj oyunumu değiştirdi " dedi. Daha sonra çoğu insanın ürünü her açıdan yüzüne püskürterek olağan şekilde kullandığını gösterdi. "Eğer sabitleyici spreyinizi hala bu şekilde ayarlıyorsanız, durmanız gerekiyor."

Makyöz sabitleyici spreyi sıkmadan önce bir güzellik süngeri almalarının talimatını verdi. Ardından sabitleyici spreyi süngerine sıktı. Sabitleyici spreyi sünger yardımıyla yüzüne oturttu.

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"Görüyorsunuz, bu şekilde tüm ürünleriniz bütünleşecek ve size gerçekten güzel bir cilt benzeri bir görünüm kazandıracak ve makyajınız hiçbir yere gitmeyecek. Deneyin, sonra bana teşekkür edin.”

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Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları bu yöntemi denediklerini ve makyajlarının daha kalıcı olmasını sağladığını paylaştı. Bazıları ise sünger aşamasında nazik olunması gerektiğini sert vuruşların makyajı çıkartabildiğini söyledi.

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