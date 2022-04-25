Makyajınızı kusursuz kılmak için en iyi makyaj fırçaları

Söz konusu makyaj yapmak olduğunda kullanılan malzemeler kadar bu malzemelerin nasıl uygulandığı da bir hayli önemli. Örneğin son derece kaliteli ve iyi bir fondöteni doğru uygulamadığınızda alacağınız sonuçlar sizi tatmin etmeyebilir. Dolayısıyla makyaj yaparken doğru makyaj fırçası kullanımı mükemmel sonuçlar almak için olmazsa olmaz. "Makyaj fırçası nasıl kullanılır?" diyorsanız cevabın kullanacağınız yüz bölgesi ve makyaj ürününe göre değiştiğini belirtelim. Gelin, farklı uygulamalarda kullanabileceğiniz makyaj fırçası önerilerini birlikte inceleyelim.

1. Ömürlük fırça: Nascita Profesyonel Açılı Kabuki Fondöten Fırçası

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Makyajı göz alıcı göstermenin yolu, pürüzsüz ve sağlıklı bir ten görünümü elde etmekten geçiyor. Makyajınızda kusursuz bir zemin oluşturmak ve pürüzsüz cilt görünümü elde etmek için BB krem veya fondötenleri tercih ediyorsanız Nascita markasının Profesyonel Açılı Kabuki Fondöten Fırçası sizin için harika bir seçim olabilir. Tüm krem ürünlerde pürüzsüz uygulama yapmanızı sağlayan fırçayı açılı yapısı sayesinde dilediğinizde yüzünüzü boyutlandırmak ve kontür uygulaması yapmak için de kullanabilirsiniz. Yumuşak kıl dokusuyla kolay uygulama yapmanıza olanak tanıyan fondöten fırçası, kaliteli malzemesiyle uzun ömürlü kullanım sunuyor. "Makyaj fırçası nasıl temizlenir?" derseniz makyaj fırçalarınızı ılık su ve sıvı sabunla yıkayabilirsiniz.

2. Pratik kullanımıyla kalbinizi kazanacak: Flormar Oval 4 in 1 Brush

Pürüzsüz cilt görünümü elde etmek ve ten makyajınızı pratik şekilde yapmak istiyorsanız Flormar'ın Oval 4 in 1 Brush isimli fırçasını tercih edebilirsiniz. Kapatıcı fırçalarından daha büyük, klasik fondöten fırçalarından daha küçük boyuta sahip oval fırça ile yüzünüzün her köşesine uygulama yapabilirsiniz. Fondöten, kapatıcı ve aydınlatıcı gibi farklı ürünleri kolayca uygulayabileceğiniz fırça, kontür uygulamasını bile yapmanıza olanak tanır. 4 farklı işi yapabilen, doğal ve renk dalgalanması gibi problemler yaşatmayan fondöten fırçası özellikle seyahatlerinizde yanınıza almak için çok uygun.

3. Pürüzsüz göz altları için: Zoeva 142 Concealer Buffer Kapatıcı Fırçası

Pürüzsüz göz altları, makyajı iyi ve kusursuz göstermek için en önemli adımlardan biri. Zoeva'nın 142 Concealer Buffer adını verdiği kapatıcı fırçası, pürüzsüz ve kusursuz göz altı uygulaması için harika bir alternatif olabilir. Kusursuz bitiş için koyu halkaları ve kızarıklıkları gizlemeye yardımcı olan fırça, narin yumuşak kılları sayesinde kapatıcının sorunsuz ve eşit biçimde cildinizle bütünleşmesini sağlar. Ultra ince kılları ile doğru miktarda ürünü vererek yoğun kapatıcı ürünleri pürüzsüz şekilde uygulamanıza ve karıştırmanıza olanak sağlayan kapatıcı fırçası, kaliteli malzemesi ile uzun ömürlü kullanım sunar.

4. Makyaj severlerin göz bebeği: Nascita Profesyonel Oval Yapılı Kapatıcı Fırçası

Makyaj fırçası önerisi demişken en iyi makyaj fırçası markaları arasında yer alan Nascita'nın dillere destan oval yapılı kapatıcı fırçasından söz etmemek olmaz. Stick, krem veya likit, hemen her yapıdaki kapatıcıyı homojen şekilde uygulamanıza olanak tanıyan kapatıcı fırçası, yumuşak dokusu ile yüzünüzün en hassas yeri olan göz altınızı yormadan ve yıpratmadan pürüzsüz görünüme kavuşmanıza yardımcı olur. Kaliteli malzemeden üretilen ürünü makyaj fırçası temizleme adımını atlamadığınız ve fırça bakımına gereken özeni gösterdiğiniz müddetçe uzun yıllar gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

5. Harika karışmış farlar için: MAC 240S Blending Brush

Kusursuz ve harika görünen makyaj için göz makyajı da olmazsa olmaz adımlardan biri. Sade veya gösterişli fark etmeksizin zevkinize uygun göz makyajı yapmak için göz fırçalarından yardım alabilirsiniz. İyi görünen göz makyajı için elinizin altında mutlaka bulunması gereken yardımcılardan biri, kaliteli karıştırma fırçası. Makyaj artistlerinin sıklıkla tercih ettiği markalar arasında yer alan MAC'in en popüler fırçalarından 240S Blending Brush isimli fırçası, makyaj çantanızın demirbaşlarından biri olmaya aday. Yumuşak kıllarıyla son derece konforlu kullanım sunan far karıştırma fırçasını dilerseniz aydınlatıcı sürmek için de kullanabilirsiniz. Kaliteli malzemesiyle uzun yıllar gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz karıştırma fırçasına göz atmanızı öneririz.

6. Son derece kullanışlı bir yardımcı: Inglot Eyeliner Fırçası

Sizin için de kusursuz göz makyajının olmazsa olmazı incecik eyelinerlar ise Inglot markasının kullanışlı eyeliner fırçasına göz atmadan geçmeyin deriz. Açılı kesimiyle incecik kuyruklu eyeliner görünümleri elde etmek için kullanabileceğiniz son derece pratik uygulama sağlayan eyeliner fırçasını dilerseniz kirpik diplerinizi belirginleştirmek için far uygulaması yaparken de tercih edebilirsiniz. Hatta dilerseniz fırçayı kaşlarınızı doldurmak için de gönül rahatlığıyla makyaj uygulamanıza dâhil edebilirsiniz. Kaliteli malzemesi ile uzun ömürlü kullanım sunan fırçayı sık sık temizleyerek kullanım ömrünü maksimuma çıkarabilirsiniz.

7. Tüm göz makyajları için en iyi makyaj fırçası seti: Ecotools Daily Defined Eye

Göz makyajı için fırçaları tek tek almaktansa kullanışlı makyaj fırçası seti ile ihtiyacınızı karşılamak istiyorsanız en iyi makyaj fırça seti markası denildiğinde akla ilk gelen markalardan Ecotools'un Daily Defined Eye isimli setine şans verebilirsiniz. En iyi makyaj fırçası seti markası Ecotools'un bu setinde gölgelendirmeden far oturtmaya kadar hemen her türlü adımı kolaylıkla uygulayabileceğiniz ve günlük makyajınızda ihtiyacınız olabilecek fırça çeşitlerini bir arada bulabilirsiniz. Dayanıklı metal saklama kutusu sayesinde sette yer alan fırçaları hijyenik şekilde muhafaza edebilir, seyahatlerde yanınızda taşıyabilirsiniz.

8. Yumuşacık bir fırça: Ecotools Large Powder Blush

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Makyajınızın kusursuz görünmesi için en önemli adımlarından biri de yüze biraz renk ve ışıltı katmak. Bunun için de pudra, allık ve aydınlatıcı fırçalarından yardım alabilirsiniz. Makyajınızı sabitlemek ve pudra ürünleri homojen şekilde uygulamak için Ecotools markasının Large Powder Blush isimli pudra fırçasını tercih edebilirsiniz. Bambu sapıyla tamamen doğal ürünler kullandığınızı hissettiren fırçanın sentetik, yumuşak kılları geniş ve yassı yapısı ile pudra ürünlerinizi homojen şekilde uygulamanızı sağlar. Doğal ve yüksek kalitedeki materyalleriyle uzun ömürlü kullanım sunan pudra fırçasını makyaj çantanızdan ayırmak istemeyeceksiniz. Dilerseniz pudra fırçası ile rahatlıkla allık ve bronzer uygulamaları yapabileceğinizi de hatırlatmakta fayda var.

9. Çantaya at çık: Avon Allık Fırçası

Kusursuz makyaj uygulaması yapmanıza yardımcı olacak, dilediğinizde çantanıza atıp çıkabileceğiniz bir allık fırçası arıyorsanız makyaj ürünleriyle olduğu kadar fırçalarıyla da sevilen Avon markasının allık fırçasını tercih edebilirsiniz. Yanaklarınızı belirginleştirmek, yüzünüze renk katmak için homojen allık uygulaması yapmanıza olanak tanıyan allık fırçası, yumuşak kılları sayesinde son derece konforlu kullanım sunarken konik kesimi sayesinde dilediğinizde aydınlatıcı uygulaması yapmanıza da yardımcı olur. Küçük boyutuyla makyaj çantanıza atıp her an yanınızda taşıyabileceğiniz allık fırçası, ihtiyaç duyduğunuz kullanışlı yardımcı olabilir.

10. Boyutlandırma ustası: Real Techniques Brush Crush Kontür Fırçası

Boyutlu yüz görünümünü seviyor, aydınlatıcı ve kontür uygulaması için etkili fırça arıyorsanız Real Techniques markasının son derece şık tasarımlara yer verdiği Brush Crush serisinde yer alan bu açılı fırçası sizin için harika bir seçim olabilir. Açılı kesimiyle hem aydınlatıcınızı hem kontür ürünlerinizi rahatlıkla uygulamanıza olanak tanır. Fırça, kaliteli ve yumuşak kıl yapısı sayesinde kompakt, likit ve toz ürünleri homojen şekilde uygulamanıza yardımcı olur. Haftalık olarak temizleme jeli yardımıyla temizleyebileceğiniz fırçayı uzun yıllar gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.