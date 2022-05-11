Makyajsız da güzel olmak mümkün! Doğal güzellik için…

Güzellik sırları, makyaj hileleri, estetik operasyonlar bunların hepsi daha güzel görünmek için uygulanıyor. Ancak güzellik ilk olarak mutlu olmak ve kendini güzel hissetmekle başlıyor. Makyaj daha bakımlı görünmemizi sağlarken cildimize zarar veriyor. Yapılabilecek doğru hamleler ile makyajsız da oldukça bakımlı ve canlı görünebilirsiniz. Doğal güzellik için beslenme ve uyku düzeninize dikkat etmeniz gerekiyor. Sağlıklı beslenmek, düzenli uyumak hem sağlığı hem de güzelliği olumlu etkiliyor.

SAĞLIĞINIZA DİKKAT EDİN

Doğal bir güzel olmanızdaki en büyük esas budur. Bu sadece yoğurt ve müsli yemek anlamına gelmez. Aynı zamanda dengeli de beslenmelisiniz. Dans edin, arkadaşlarınızla yürüyüşlere başlayın.

CİLT TEMİZLİĞİNİZİ AKSATMAYIN

Akneler, lekeler ve sivilceleriniz için biberiye yağı gibi doğal ürünler kullanabilirsiniz. Daha çok sebze ve meyve tüketin. D ve C vitamini depolayın. Sıcak sudan sonra yüzünüzü soğuk su ile yıkayın ve alkol içermeyen bir temizleyici kullanın. Güneş koruyucu kullanmayı da ihmal etmeyin.

SAÇLARIN BAKIMLI OLMASI ÇOK DAHA GÜZEL GÖRÜNMENİZİ SAĞLAYACAK

Saçlar, dikkat çekmek için her zaman mükemmel bir yoldur. Siz ne kadar sağlıklı ve mutlu olursanız saçlarınız o kadar güzel görünür. Saçlarınızı yakan; fön, maşa gibi işlemlerden önce mutlaka koruyucu sprey sürün. Saçlarınız sizin hazineniz.

GÜZEL BİR GÜLÜMSE İÇİN DİŞ BAKIMINIZI İHMAL ETMEYİN

Güzel bir gülümsemeden daha doğal ne olabilir ki? Onarıcı bir diş macunu ile dişlerinizi günde en az 2 defa fırçalayın. Bu fırçalamak metodu çürük ve diş eti problemlerinizi azaltır. Yılda 2 kez kontrol için diş hekiminize başvurmayı da ihmal etmeyin. Dişlerinizi beyaz tutmak için asitli ve kafeinli içeceklerden olabildiğince uzak durun. Siz gülünce güzelsiniz

UYKU SAATLERİNİZE ÖZEN GÖSTERİN

Uyku! Uyumak harika ama yeterince uyumuyoruz. Uzmanlar 9 saat uykunun ideal süre olduğunu belirtiyor. Mutlaka yatmadan 2 saat önce yemek yemeyi bırakın. Huzursuz bir gece geçirmek istemiyorsanız kafein de tüketmeyin.

YÜZÜNÜZE UYGUN SAÇ MODELİ BELİRLEYİN

Yüzünü iyi gösteren bir saç modeli bulun. İlk önce bir rujla aynada yüzünün izini çıkarın. Ardından, ana hatlarına bakarak yüz şeklinizin ne olduğunu öğrenin. Ardından, benzersiz yüz şeklinde harika görünen bir saç modeli seçin. Kuaförünüze istediğiniz saç kesimlerini dikkatle belirtin.

TIRNAKLARINIZIN BAKIMLI GÖRÜNMESİNİ SAĞLAYIN

Tırnaklar sizin çok daha bakımlı görünmenizi sağlayacaktır. Elleriniz kuru ve çatlak olmamasına ve tırnak şekillerinizin aynı olmasına özen gösterin. Süreceğiniz ojeler ile çok daha bakımlı ellere sahip olabilirsiniz.

MUTLAKA EGZERSİZ YAPIN

Egzersiz yapmak hem sağlığı hem de güzelliği her açıdan olumlu etkilemektedir. Yapacağınız düzenli egzersizler ile çok daha fit bir vücut elde edebilirsiniz



