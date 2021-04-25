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  4. Mal paylaşımında kan aktı! Tartıştığı kuzenini öldürdü

Mal paylaşımında kan aktı! Tartıştığı kuzenini öldürdü

25.04.2021 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de B.A (40), mal paylaşımı nedeniyle tartıştığı kuzeni Selmani Arıcan'ı (45) tabancayla vurarak öldürdü. Olayda araya girmek isteyen Resul İ. de seken kurşunun isabet etmesi sonucu ayağından yaralandı. Kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Mal paylaşımında kan aktı! Tartıştığı kuzenini öldürdü

Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Karasu köyünde meydana geldi. Selmani Arıcan ile amca oğlu B.A., arasında iddiaya göre mal paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın sürmesi üzerine B.A., tabancasını çıkartarak ateş etti. Silahtan çıkan mermi karın bölgesine isabet eden Selmani Arıcan, kanlar içinde yere yığıldı. Bu arada, kuzenlerin arasına girip sakinleştirmeye çalışan Resul İ. de seken kurşunun isabet etmesi sonucu ayağından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yaralılar, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Resul İ. tedaviye alınırken, ağır yaralanan Selmani Arıcan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan şüpheli B.A. da polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Rize
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