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  4. Malatya'da 9,5 milyonluk vurgun yaptılar: 6 gözaltı

Malatya'da 9,5 milyonluk vurgun yaptılar: 6 gözaltı

15.06.2021 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da 75 daireyi birden fazla kişiye satarak 9,5 milyonluk vurgun yaptığı iddiasıyla suçlanan bir inşaat firmasına yapılan operasyonda aralarında firma sahibinin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Firari durumda olan 4 kişinin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

Malatya'da 9,5 milyonluk vurgun yaptılar: 6 gözaltı

Malatya’da bir firmadan daire satın alan, ancak dairelerini teslim alamayarak dolandırıldıklarını ileri süren çok sayıda kişinin şikayeti üzerine Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

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9,5 MİLYON LİRALIK VURGUN

Başlatılan soruşturma kapsamında ilgili firmanın satışa sunduğu 75 daireyi birden fazla kişiye satarak 9,5 milyon liralık vurgun yaptığı belirlenirken, aralarında firma sahibi ve yetkililerinin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

4 KİŞİ ARANIYOR

Konuyla ilgili olarak 4 kişinin de arandığı öğrenilirken olayla ilgili başlatılan tahkikatın çok yönlü sürdüğü belirtildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Malatya
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