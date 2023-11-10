HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Malatya'da husumetli iki aile arasında silahlı kavga! 10 kişi yaralandı

Malatya'da husumetli iki aile arasında silahlı kavga! 10 kişi yaralandı

10.11.2023 01:15 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da husumetli iki aile arasında borç- alacak nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti. Tüfek ile tabancaların kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralandı.

Malatya'da husumetli iki aile arasında silahlı kavga! 10 kişi yaralandı

Olay, gece yarısı Orduzu Vaizpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden borç- alacak nedeniyle husumet bulunan iki aile, tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda taraflar tüfek ve tabancalarla birbirlerine ateş açtı.

malatyada-husumetliler-arasinda-silahli-borc-alacak-kavgasi-10-yarali_6745_dhaphoto4

Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada A.Y, K.B, S.Y, N.İ, B.İ, M.Ş, Ş.B. ile M.B, silahla vücutlarının çeşitli yerlerinden, O.B. ve M.İ. ise darp neticesinde yaralandı.
malatyada-husumetliler-arasinda-silahli-borc-alacak-kavgasi-10-yarali_6745_dhaphoto1

Taraflara ait otomobil ile eve de kurşun isabet etti. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Battalgazi Devlet Hastanesi ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

malatyada-husumetliler-arasinda-silahli-borc-alacak-kavgasi-10-yarali_6745_dhaphoto3

Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, çok sayıda tüfek ve tabanca ele geçirdi. Kavgaya karışan çok sayıda kişi ise suç aletleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA-DHA)

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şişli'de yangın! Bir kişinin cansız bedeni bulunduŞişli'de yangın! Bir kişinin cansız bedeni bulundu
15 yaşındaki çocuk, okulda arkadaşını başından vurarak öldürdü15 yaşındaki çocuk, okulda arkadaşını başından vurarak öldürdü
'Dilan Polat' dedikodusu bir şehri karıştırdı! Herkes akın akın kuyumcuya koştu'Dilan Polat' dedikodusu bir şehri karıştırdı! Herkes akın akın kuyumcuya koştu
Anahtar Kelimeler:
Malatya
En Çok Okunan Haberler
ABD üssüne bomba yüklü İHA saldırısı!

ABD üssüne bomba yüklü İHA saldırısı!

Tuzlaspor'un maç maç geliri açıklandı! 7 seyirci, 35 bin lira hasılat....

Tuzlaspor'un maç maç geliri açıklandı! 7 seyirci, 35 bin lira hasılat....

'Dilan Polat' dedikodusu bir şehri karıştırdı! Herkes akın akın kuyumcuya koştu

'Dilan Polat' dedikodusu bir şehri karıştırdı! Herkes akın akın kuyumcuya koştu

Kayıp iş insanıyla ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı! Valilik açıkladı

Kayıp iş insanıyla ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı! Valilik açıkladı

Felaketi gözler önüne seren acı olay! Cansız bedeni 14 kilometre ileride bulundu

Felaketi gözler önüne seren acı olay! Cansız bedeni 14 kilometre ileride bulundu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevgilisinin adını alnına dövme yaptırdı! "Alın yazısı bu mu?"

Sevgilisinin adını alnına dövme yaptırdı! "Alın yazısı bu mu?"

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında fırsat

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında fırsat

Yarım fıçı boyayı yoğurt sanarak yedi! Yoğurt uzmanı deniliyordu

Yarım fıçı boyayı yoğurt sanarak yedi! Yoğurt uzmanı deniliyordu

Güvenlik görevlileri bile şaşırdı! 6 ay AVM'de yaşadı

Güvenlik görevlileri bile şaşırdı! 6 ay AVM'de yaşadı

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.