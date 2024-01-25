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  4. Malatya'da meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası uzmanlardan ilk açıklama geldi! O bölgeyi gösterdi ve uyardı: Henüz kırılmadı, 7-7.5 büyüklüğünde deprem olabilir

Malatya'da meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası uzmanlardan ilk açıklama geldi! O bölgeyi gösterdi ve uyardı: Henüz kırılmadı, 7-7.5 büyüklüğünde deprem olabilir

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
25.01.2024 16:53 | Son Güncelleme:
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 16.04'te meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar büyük panik yaşadı. Herhangi bir olumsuz durum bildirilmeyen deprem sonrası halk, park ve bahçelere akın etti. Deprem sonrasında uzmanlardan ilk değerlendirme geldi. Prof. Dr. Süleyman Pampal, bölgede artçıların meydana gelebileceğini vurguladı. Pampal ayrıca Yedisu fayına dikkat çekerek, "Henüz bu fay kırılmadı. 7-7.5 büyüklüğünde bir deprem üretme riski var." dedi.

Malatya'da meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası uzmanlardan ilk açıklama geldi! O bölgeyi gösterdi ve uyardı: Henüz kırılmadı, 7-7.5 büyüklüğünde deprem olabilir

Meydana gelen deprem sonrasında AFAD'dan da açıklama geldi. Açıklamada, deprem sonrasında herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadığı ifade edildi.

Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin üzerinden neredeyse bir sene geçti. Fakat yaşanan trajedi sonrası vatandaşların travmaları geçmedi. Bugün Malatya'da meydana gelen şiddetli deprem sonrası da bu travmalar tekrar depreşti. Deprem sonrasında akıllara gelen "bu deprem öncü mü" soruları hakkında uzmanlar görüşlerini aktardı.

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"7-7.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM RİSKİ VAR"

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, depremin öncü mü artçı mı olduğu konusunda gelen soruya, "6 Şubat depremlerinin meydana geldiği yerin kuzey ucunda olan bir deprem. Geçtiğimiz aylarda da bu bölgede meydana geldi. Bundan sonra da artçılar devam edecek. Bu bölgenin yakın civarında doğu batı ve kuzeyinde kırılmamış ve yıkıcı deprem üretme potansiyeli olan faylar var. Bunlardan birisi Yedisu fayı. Henüz kırılmadı. 7-7.5 büyüklüğünde bir deprem üretme riski var. Buraya yakın Ovacık fayı var, bunun haricinde Malatya fayı var. Bunlar kırılmamış, aktif faylar. Bingöl'de de yine kırılmamış farklı bir fay hattı mevcut."

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"BUNLAR 6 ŞUBAT ARTÇILARI"

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Zafer Akçığ, "Diğer uzmanlarımızın değerlendirmelerine katılıyorum. Bu deprem, 6 Şubat'ın etkisiyle oluşmuş bir depremdir. Normal literatürdeki kavramlara bakacak olursak, bunlar orta ölçekteki depremler. Halkımızdaki travmaların çok derin olması bu depremlerden kötü etkilenmelerine yol açıyor. Birkaç saat binalara girmemeleri ve hasarlı binalardan uzak durulmasını vatandaşlarımıza tavsiye ediyorum."

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"TEDİRGİN EDİCİ BİR BÜYÜKLÜK"

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Zülfü Gürocak, "Son 3 senede bu bölgede oldukça büyük bir sismik aktivite gösteriyor. Az önce yaşanan deprem de bu aktivitenin bir ürünü. Bu durum gayet doğal. Bölgede bir stres transferi var, önemli yırtılmalar oluştu. 400 kilometrelik bir yüzey kırığı oluşmuştu 6 Şubat'ta. Bunların tali kollarında da bu tarz depremleri tetikliyor. Meydana gelen deprem, Doğu Anadolu Fayı'nın kuzeyinde bir noktada. Anahat üzerindeki bir deprem değil. Lokal faylar üzerinde ortaya çıkan bir deprem. Büyüklük açısından tedirgin edici bir büyüklük tabii ki. Bunlar olağan şeyler, beklenmedik bir durum değil. Sismik aktivite devam ediyor. Şubat'tan sonraki aktivite sonlanmış gibi görünse de sonlanmadı. Önemli olan konu şu; halkımızın yapması gereken en önemli şey, hasarlı yapılardan uzak durması."

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"BU BİR ARTÇI DEPREMDİR"

Jeoloji Mühendisi Fevzi Bingöl, "Geçmiş olsun. Elazığ'da ben de depremi hissettim. Bu depremler dikkat ederseniz 6 Şubat depreminden sonra özellikle Malatya ve bölgesinde gerçekleşiyor. Burada enerji yoğunlaştı. Bir kısım enerji bu bölgeye transfer oldu. 6 Şubat'ın artçılarını yaşıyoruz. Bugün olan deprem de bir artçı deprem."

"6'YA KADAR DEPREM ÜRETEBİLİR"

Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Bölgede küçük yerleşim birimleri var. En yakın yerleşim birimleri Çelikhan ve Pötürge buradaki yapılarda hasar görmüş olanlar var ise içerisine girilmemelidir. Bu bölgedeki kırılmamış fay parçasının 6’ya kadar deprem üretme olasılığı var ama bu ne zaman olur, olur mu olmaz mı bu konuda net bir şey söylemek mümkün değil. 5.5 ise ya da 5.2 ise bu deprem 4.5’e varan artçılar yaşanabilir şimdi bu artçılara dikkat etmek en önemli şey."

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deprem Malatya artçı deprem 6 şubat
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