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Malatya'da platonik aşk dehşeti! Babayı öldürdü, genç kıza ve annesine kurşun yağdırdı

22.07.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da kan donduran cinayet olayının ardından platonik aşk çıktı. E.E. (23), bir süredir platonik aşk beslediği B.K.’ya ve ailesine dehşeti yaşattı. E.E., tüfekle B.K.’nın babası Ziya Koç’u (63) göğsünden vurdu. Ziya Koç olay yerinde hayatını kaybederken, E.E. olay yerinden bindikleri özel araçla kaçmaya çalışan genç kız ve annesi S.K.’nın (48) bulunduğu araca da kurşun yağdırdı. İşte dehşete düşüren olayın detayları!

Malatya'da platonik aşk dehşeti! Babayı öldürdü, genç kıza ve annesine kurşun yağdırdı

Kan donduran olay, dün akşam saatlerinde Arguvan ilçesine bağlı Çevreli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.E. (23), bir süredir Arguvan ilçesi Çevreli Mahallesi’nde yaşayan 19 yaşındaki genç kız B.K.’ya platonik aşk besliyordu. E.E. belirli aralıklarla genç kızı eğitim gördüğü okul ve ikametin çevresinde rahatsız ederken, genç kızın ailesi durumu kolluk kuvvetlerine bildirerek şikayetçi oldu. Ailenin şikayeti üzerine birkaç kez gözaltına alınan E.E., daha sonra serbest bırakıldı.

BABAYI ÖLDÜRDÜ, ANNE-KIZIN BULUNDUĞU ARACA KURŞUN YAĞDIRDI

İstanbul’da yaşadığı öğrenilen E.E., dün akşam saatlerinde ise döndüğü Malatya’da Arguvan ilçesine giderek dehşet saçtı. Genç kızın ikametine giden E.E., yanında getirdiği tüfekle B.K.’nın babası Ziya Koç’u (63) göğsünden vurdu. Ziya Koç olay yerinde hayatını kaybederken, E.E. olay yerinden bindikleri özel araçla kaçmaya çalışan genç kız ve annesi S.K.’nın (48) bulunduğu araca da kurşun yağdırdı. İsabet alan araçtaki anne-kız şans eseri yaralanmazken E.E. kaçarak bölgeden uzaklaştı.

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SAKLANDIĞI KONTEYNERDE YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edilirken, E.E.'nin Güveçli Mahallesi'nde konteyner içerisinde saklandığı bilgisini alan ekipler bölgeye operasyon yaptı. Yapılan operasyonda E.E. olayda kullandığı suç aletiyle birlikte konteyner içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

ÖLDÜRÜLEN ZİYA KOÇ’UN CENAZESİ DEFNEDİLDİ

E.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliye sevk edilirken, Ziya Koç’un cenaze ise adli tıptaki işlemlerinin ardından Arguvan ilçesine bağlı Çevreli Mahallesi'nde gözyaşları arasında defnedildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Malatya
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