HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Malatya'daki deprem sonrası Naci Görür fay hattını işaret etti! Bir ilçe için taşınma uyarısı

Malatya'daki deprem sonrası Naci Görür fay hattını işaret etti! Bir ilçe için taşınma uyarısı

Şahin Alp Şahin Alp Mynet Haber / İçerik Editörü
22.01.2024 09:50 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da 4 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Depreme ilişkin değerlendirmede bulunan Görür, "Bu fay da DAF sistemi içinde" dedi. Görür, bir sosyal medya kullanıcısının İznik için de taşınma uyarısının bulunup bulunmadığına ilişkin soruya ise, "Aslında çok farkları yok ama bir an önce deprem dirençli hale getirilmeliler" yanıtını verdi.

Malatya'daki deprem sonrası Naci Görür fay hattını işaret etti! Bir ilçe için taşınma uyarısı

AFAD, dün saat 15.41'de merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Depremin Doğu Anadolu Fay (DAF) sistemi içerisinde olduğuna dikkat çeken Görür, şu ifadeleri kullandı;

"Malatya Kale’de 4 büyüklüğünde deprem. Deprem DAF’a paralel, küçük kavisli bir fayın üzerinde. Tabii bu fayda DAF sistemi içinde, geçmiş olsun."

İZNİK UYARISI

Görür, bir sosyal medya kullanıcısının, "KAF üzerinde olan Geyve İznik Gemlik hattında Gemlik için taşınmasını dile getirmiştiniz. Aynı sorun İznik içinde geçerli mi" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Aslında çok farkları yok ama bir an önce deprem dirençli hale getirilmeliler."

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 14 PKK'lı terörist öldürüldüFırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 14 PKK'lı terörist öldürüldü
"Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştik" 'Barbenheimer Yıldızı' bilim insanlarını şaşırttı! "Hikayenin nasıl sona ereceğini henüz bilmiyoruz""Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştik" 'Barbenheimer Yıldızı' bilim insanlarını şaşırttı! "Hikayenin nasıl sona ereceğini henüz bilmiyoruz"
Rahim ağzı kanseri 30-40 yaşlarındaki kadınlarda artıyorRahim ağzı kanseri 30-40 yaşlarındaki kadınlarda artıyor
Anahtar Kelimeler:
deprem fay naci görür
En Çok Okunan Haberler
Açık açık sordu: Şimdi artık tam anlamıyla kadın mısın? Cinsel organ sorusunu duyunca...

Açık açık sordu: Şimdi artık tam anlamıyla kadın mısın? Cinsel organ sorusunu duyunca...

15 sene belediye başkanlığı yapmıştı, geri dönüyor!

15 sene belediye başkanlığı yapmıştı, geri dönüyor!

Emeklilere seçim öncesi ara zam sürprizi gelir mi?

Emeklilere seçim öncesi ara zam sürprizi gelir mi?

Türkiye Gezeravcı'yı konuşmaya devam ediyor! Sosyal medyada gündem olan o iddialar yalanlandı

Türkiye Gezeravcı'yı konuşmaya devam ediyor! Sosyal medyada gündem olan o iddialar yalanlandı

Mardin'de vahşet! Doğum yapan eşini taburcu olduğu gün öldürdü

Mardin'de vahşet! Doğum yapan eşini taburcu olduğu gün öldürdü

İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar!

İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.