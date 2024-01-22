Malatya'daki deprem sonrası Naci Görür fay hattını işaret etti! Bir ilçe için taşınma uyarısı

AFAD, dün saat 15.41'de merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Depremin Doğu Anadolu Fay (DAF) sistemi içerisinde olduğuna dikkat çeken Görür, şu ifadeleri kullandı;

"Malatya Kale’de 4 büyüklüğünde deprem. Deprem DAF’a paralel, küçük kavisli bir fayın üzerinde. Tabii bu fayda DAF sistemi içinde, geçmiş olsun."

İZNİK UYARISI

Görür, bir sosyal medya kullanıcısının, "KAF üzerinde olan Geyve İznik Gemlik hattında Gemlik için taşınmasını dile getirmiştiniz. Aynı sorun İznik içinde geçerli mi" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Aslında çok farkları yok ama bir an önce deprem dirençli hale getirilmeliler."





