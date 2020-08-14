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  4. Malavi'de maske takmayan 27 kişiye 3 ay hapis

Malavi'de maske takmayan 27 kişiye 3 ay hapis

DÜNYA HABERLERİ  | 14.08.2020 11:28 | Son Güncelleme

Güney Afrika ülkelerinden Malavi'de, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirleri kapsamında, maske takmayan 145 kişi gözaltına alındı.

Malavi'de maske takmayan 27 kişiye 3 ay hapis

Malavi Polis Sözcü Yardımcısı Thomeck Nyaude, başkent Lilongwe'de Kovid-19 yasaklarına uymayan kişilerin gözaltına alındığını belirtti.

Nyaude, yakalananlardan 118'ine para cezası verildiğini, diğerlerinin 3 ay cezaevinde kalacağını ifade etti.

Ülkede toplu etkinliklere 50 kişiyi geçmemesi kaydıyla izin verildiğini hatırlatan Nyaude, restoran ve barların açılmaması konusunda uyarı yaptı.

Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 vakalarının arttığı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Malavi'de şimdiye kadar 4 bin 912 Kovid-19 vakası görüldü, 153 kişi hayatını kaybetti.


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