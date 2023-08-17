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Malezya'da özel jet otoyola düştü: 10 kişi hayatını kaybetti... Dehşet anları kamerada!

17.08.2023 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da 6’sı yolcu olmak üzere 8 kişinin bulunduğu bir özel jet, havalimanına inişe geçtiği sırada otoyola düştü. Düşen jetin otoyoldaki motosiklet ile bir araca çarpması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti. Dehşet anları ise araç kameralarına yansıdı.

Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da 6’sı yolcu olmak üzere 8 kişinin bulunduğu Beehcraft 390 Premier 1 tipi özel bir jet, Sultan Abdul Aziz Shah Havalimanı’na iniş yaptığı sırada otoyola düştü.

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Düşen jet, otoyoldaki motosiklet ile araca çarptıktan sonra alev topuna döndü. O anlar araç kameralarına yansırken, olay yerine ambulans ve kurtarma ekibi gönderildi.

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10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Jetteki 8 kişi, motosiklet sürücüsü ve araç şoförü olmak üzere toplam 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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Malezya Sivil Havacılık Biriminden (CAAM) yapılan açıklamada, “Subang Hava Trafik Kontrol Kulesi 14.51'de olay yerinden duman çıktığını gözlemledi, ancak uçak tarafından herhangi bir imdat çağrısı yapılmadı” ifadeleri kullanıldı.

Özel jetin Langkawi Uluslararası Havalimanı’ndan kalkış yaptığı, düşüş sırasında kule ile bağlantısının kesildiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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