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  4. Malezya'da Uygur Türklerine destek gösterisi

Malezya'da Uygur Türklerine destek gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 13:27 | Son Güncelleme

Eylemciler, Uygur Türklerine yönelik baskıların son bulması için Kuala Lumpur'daki Çin Büyükelçiliği'ne yürüdü

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da toplanan eylemciler, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türklerine baskı uygulayan Çin yönetimini protesto etti.

Malezya Müslüman Gençlik Hareketi (ABIM), Malezya Küresel Barış Misyonu ile Uygurlar için Malezyalılar (M4U) gibi kuruluşlardan temsilcilerin olduğu yaklaşık 200 kişilik gösterici, başkent Kuala Lumpur'daki Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği binasına yürüdü.

Eylemciler, Çin'de Uygur Türklerine yönelik tutuklama ve toplama kampına yerleştirme gibi uygulamaları protesto etti.

Doğu Türkistan bayrakları ve Uygur Türklerinin haklarının savunulduğu pankartlar taşıyan kalabalık, tekbirler eşliğinde Çin karşıtı sloganlar attı.

Çoğu protestocu, Uygur Türklerine destek veren Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in fotoğrafının yer aldığı "Uygurları önemse" yazılı pankartlar taşıdı.

Büyükelçilik önünde yapılan konuşmalarda, Çin yönetiminin Uygur Türklerine yönelik uyguladığı baskılara son verilmesi çağrısı yapıldı.

Konuşmaların ardından kuruluş temsilcileri, ortak protesto mektubunu ve Çin kültürünü simgeleyen pandanın oyuncak maketini, büyükelçiliğe iletilmek istedi ancak büyükelçilik yetkilileri, temsilcilerle görüşmeyi reddetti.

Protestonun ardından basın açıklaması yapan ABIM Genel Başkanı Muhammed Faysal Abdul Aziz, meşru bir protesto mektubuna cevap vermedikleri için Çin Büyükelçiliği'ni kınadığını belirterek, "Pekin Büyükelçisi bugün bizi ikinci defa kapıdan çevirmiş oldu. Uygurlara yönelik uygulanan zulme karşı bunca yapılan açıklama ve uluslararası baskıya rağmen Çin hükümeti bildiğini okumayı sürdürüyor." dedi.

Muhammed Faysal, Çin hükümetinin gerçeklerden kaçamayacağının altını çizerek, "Çin hükümeti, yüz binlerce Uygur'un zorla götürüldüğü ve fiziksel şiddete maruz kaldığı yeniden eğitme kampları uygulamasına son vermeli, Çin'de yaşayan Uygurların hakları ve dini özgürlükleri diğer vatandaşlar gibi temin edilmelidir." diye konuştu.

Etkinlik, Uygur Türkleri için yapılan duanın ardından sona erdi.

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ABİM çin Kuala Lumpur Malezya Uygur

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