Mali'deki çatışmalar 50 bin kişiyi yerinden etti

Mali'de askeri güçler ile silahlı gruplar arasında çıkan çatışmalar nedeniyle bu yıl 50 bin kişinin yerinden olduğu bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, yaklaşık 20 milyon nüfusa sahip Mali'deki güvenlik durumu ve çatışmalar insani krizi beraberinde getirdi.

Şiddet olaylarının sona ermesi amacıyla hükümet ile ülkenin kuzeyinde özerklik isteyen silahlı gruplar arasında Cezayir ve Çad'da, 2015'te imzalanan barış anlaşmalarına rağmen ülkedeki etnik çatışmalar devam ediyor.

Başkent Bamako, Kidal, Menaka, Gao, Tumbuktu Taoudenit, Mopti ve Segou gibi şehirlerde ordu ile silahlı gruplar arasında çıkan çatışmalar ve kabileler arası şiddet olayları nedeniyle 50 binden fazla kişi yerlerini terk etmek zorunda kaldı.

- Ülkede 5 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç

Birleşmiş Milletlerin (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisine (OCHA) göre, ülkede 2012'den beri yaşanan çatışmalardan kaynaklı 5 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

Uluslararası toplumun yaptığı yardımlar zaruri ihtiyaçların sadece yüzde 30'unu karşılıyor.