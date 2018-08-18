HABER

Malili 6 bin hacı adayı THY ile uçtu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 22:23 | Son Güncelleme

Mali'de 2018 hac taşıma ihalesini kazanan THY, 6 bin hacı adayını direkt seferlerle Cidde ve Medine'ye taşıdı

Türk Hava Yolları (THY), Mali'den 6 bin hacı adayını direkt seferlerle Suudi Arabistan'ın Cidde ve Medine kentlerine ulaştırdı.

THY'nin Mali Ofisi Direktörü Serkan Özbüyükyörük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mali'de 2015'ten bu yana sefer düzenleyen THY'nin servis kalitesinin Malililer tarafından çok beğenildiğini söyledi.

Mali halkının THY'yi kısa zamanda kendi hava yoluymuş gibi benimsediğini belirten Özbüyükyörük, THY'nin, Mali Din İşleri Bakanlığınca düzenlenen bu yılki hac taşıma ihalesini kazandığını ifade etti.

Özbüyükyörük, yola çıkan ilk kafilenin, Mali Din İşleri Bakanı Thierno Amadou Omar Hass Diallo, Türkiye'nin eski Bamako Büyükelçisi Nilgün Erdem Arı, Suudi Arabistan Büyükelçisi Nahid al-Harbi ve birçok üst düzey bürokrat tarafından uğurlandığını kaydetti.

Malili 6 bin hacı adayını direkt seferlerle Cidde ve Medine'ye taşıdıklarını dile getiren Özbüyükyörük, ayrıca Burkina Faso, Nijer ve Gine gibi ülkelerden gelen yaklaşık bin hacı adayının da Mali'yi bağlantı noktası olarak kullandıklarını, direkt ya da İstanbul aktarmalı uçuşlarla kutsal topraklara ulaştırıldıklarını anlattı.

- Gelecek yıl haftalık sefer sayısı 7'ye çıkacak

Özbüyükyörük, Malililerden gelen taleple haftalık 5 olan sefer sayısının 2019 Nisan itibarıyla 7'ye çıkarılacağı bilgisini verdi.

THY'nin düzenli seferleri, tanıtım ve promosyon çalışmaları neticesi Türkiye'ye giden Malili turist sayısının arttığına dikkati çeken Özbüyükyörük, Mali'de satılan Türk ürünlerinde de gözle görülür artış olduğunu sözlerine ekledi.

PARTNERAilece tatil!Ailece tatil!
Hakkari'de kazada yaralanan 8 kişi, askeri helikopterle hastaneye taşındıHakkari'de kazada yaralanan 8 kişi, askeri helikopterle hastaneye taşındı
Suriyelilerin Öncüpınar Kapısı'nda son gün yoğunluğu (2)Suriyelilerin Öncüpınar Kapısı'nda son gün yoğunluğu (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hac hacı adayı Mali THY

En Çok Okunan Haberler

Hulusi Akar açıkladı: ABD ile yakın zamanda ortak eğitimler başlayacak

Hulusi Akar açıkladı: ABD ile yakın zamanda ortak eğitimler başlayacak

Fuhuş için anlaştığı adamı pencereden atan travesti tutuklandı

Fuhuş için anlaştığı adamı pencereden atan travesti tutuklandı

Oktay Kaynarca Deniz Çakır'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden kovulduğunu açıkladı

Oktay Kaynarca Deniz Çakır'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden kovulduğunu açıkladı

Yok artık Kardashian! Bu kez abarttı...

Yok artık Kardashian! Bu kez abarttı...

Kastamonu'da korkunç olay! Bu fotoğraftan sonra...

Kastamonu'da korkunç olay! Bu fotoğraftan sonra...

AK Parti kongresine katılan Bülent Arınç'tan sitem: Bir karede bile yer almadık

AK Parti kongresine katılan Bülent Arınç'tan sitem: Bir karede bile yer almadık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP toplantısında Muharrem İnce kavgası! Olay sözler: Ş. oğlu ş.sizsin dedim

CHP toplantısında Muharrem İnce kavgası! Olay sözler: Ş. oğlu ş.sizsin dedim

Kütahya'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Kütahya'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Hulusi Akar açıkladı: ABD ile yakın zamanda ortak eğitimler başlayacak

Hulusi Akar açıkladı: ABD ile yakın zamanda ortak eğitimler başlayacak

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kazada kahreden detay

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kazada kahreden detay

Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde acı bilanço!

Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde acı bilanço!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.