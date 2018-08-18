Malili 6 bin hacı adayı THY ile uçtu

Türk Hava Yolları (THY), Mali'den 6 bin hacı adayını direkt seferlerle Suudi Arabistan'ın Cidde ve Medine kentlerine ulaştırdı.
THY'nin Mali Ofisi Direktörü Serkan Özbüyükyörük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mali'de 2015'ten bu yana sefer düzenleyen THY'nin servis kalitesinin Malililer tarafından çok beğenildiğini söyledi.
Mali halkının THY'yi kısa zamanda kendi hava yoluymuş gibi benimsediğini belirten Özbüyükyörük, THY'nin, Mali Din İşleri Bakanlığınca düzenlenen bu yılki hac taşıma ihalesini kazandığını ifade etti.
Özbüyükyörük, yola çıkan ilk kafilenin, Mali Din İşleri Bakanı Thierno Amadou Omar Hass Diallo, Türkiye'nin eski Bamako Büyükelçisi Nilgün Erdem Arı, Suudi Arabistan Büyükelçisi Nahid al-Harbi ve birçok üst düzey bürokrat tarafından uğurlandığını kaydetti.
Malili 6 bin hacı adayını direkt seferlerle Cidde ve Medine'ye taşıdıklarını dile getiren Özbüyükyörük, ayrıca Burkina Faso, Nijer ve Gine gibi ülkelerden gelen yaklaşık bin hacı adayının da Mali'yi bağlantı noktası olarak kullandıklarını, direkt ya da İstanbul aktarmalı uçuşlarla kutsal topraklara ulaştırıldıklarını anlattı.
- Gelecek yıl haftalık sefer sayısı 7'ye çıkacak
Özbüyükyörük, Malililerden gelen taleple haftalık 5 olan sefer sayısının 2019 Nisan itibarıyla 7'ye çıkarılacağı bilgisini verdi.
THY'nin düzenli seferleri, tanıtım ve promosyon çalışmaları neticesi Türkiye'ye giden Malili turist sayısının arttığına dikkati çeken Özbüyükyörük, Mali'de satılan Türk ürünlerinde de gözle görülür artış olduğunu sözlerine ekledi.
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