Mali'nin sınır bölgelerinde güvenlik ve kalkınma istişareleri

Mali’de, Afrika Birliği (AfB) ile Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliğinin (UEMOA) girişimiyle sınır bölgelerinde güvenlik ve kalkınma istişarelerinin başladığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Başbakan Boubou Cisse, sınır bölgelerinde güvenlik ve kalkınma konulu istişare toplantılarının ilkinin açılışı için Burkina Faso sınırındaki Sikasso’ya gitti.

Söz konusu toplantılar, Mali devleti temsilcilerini, yerel liderleri, kanaat önderlerini, farklı etnik toplulukları ile sivil toplum kuruluşları (STK) ile Birleşmiş Milletler (BM) ve AfB temsilcilerini bir araya getiriyor.

Sınır bölgelerinde "krizlerin önlenmesi ve barışın sağlanması"na yardım etmeyi amaçlayan istişarelerin, ülkenin tüm sınır bölgelerine yayılması planlanıyor.

Hükümet sözcüsü Yaya Sangare, sosyal bütünlük, bir arada yaşama, ticaret ve hareket serbestisinin istişarelerde tartışılacak konular arasında olduğunu belirtti.

- Silahsızlanma ve istihdam oluşturmaya öncelik

Burkina Faso sınırındaki Ouenkoro beldesinin Belediye Başkanı Harouna Sankare de sınır meselelerinin önemli olduğunu söyledi.