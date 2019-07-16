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Mali'nin sınır bölgelerinde güvenlik ve kalkınma istişareleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 20:02 | Son Güncelleme

Afrika Birliği ile Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliğinin girişimleriyle başlatılan istişarelere hükümet, kanaat önderleri ve STK'lerin temsilcileri katılıyor

Mali’de, Afrika Birliği (AfB) ile Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliğinin (UEMOA) girişimiyle sınır bölgelerinde güvenlik ve kalkınma istişarelerinin başladığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Başbakan Boubou Cisse, sınır bölgelerinde güvenlik ve kalkınma konulu istişare toplantılarının ilkinin açılışı için Burkina Faso sınırındaki Sikasso’ya gitti.

Söz konusu toplantılar, Mali devleti temsilcilerini, yerel liderleri, kanaat önderlerini, farklı etnik toplulukları ile sivil toplum kuruluşları (STK) ile Birleşmiş Milletler (BM) ve AfB temsilcilerini bir araya getiriyor.

Sınır bölgelerinde "krizlerin önlenmesi ve barışın sağlanması"na yardım etmeyi amaçlayan istişarelerin, ülkenin tüm sınır bölgelerine yayılması planlanıyor.

Hükümet sözcüsü Yaya Sangare, sosyal bütünlük, bir arada yaşama, ticaret ve hareket serbestisinin istişarelerde tartışılacak konular arasında olduğunu belirtti.

- Silahsızlanma ve istihdam oluşturmaya öncelik

Burkina Faso sınırındaki Ouenkoro beldesinin Belediye Başkanı Harouna Sankare de sınır meselelerinin önemli olduğunu söyledi.

İki hafta önce sınırın diğer tarafından gelen silahlı kişiler tarafından düzenlenen saldırıda 20 kişinin saldırıya uğradığı beldenin Belediye Başkanı Sankare, silahsızlanma, devlet otoritesini sağlamlaştırma ve istihdam oluşturmaya öncelik verilmesi gerektiğini kaydetti.

Mali'nin kuzey ve orta kesimlerinde 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırıları yaşanıyor.

Bölgenin kadim topluluğu Tuareglerin yoğunlukta olduğu Menaka bölgesinde DEAŞ ve diğer terörist gruplar faaliyet gösteriyor.

BM'nin 2013'te kurduğu 15 bin kişilik barış gücü MINUSMA ve Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında 2014'te görevlendirdiği 4 bin asker, bölgedeki güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

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Anahtar Kelimeler:
Afrika Güvenlik hükümet istişare Mali UEMOA

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