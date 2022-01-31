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Maltepe'de buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere ok gibi saplandı

31.01.2022 02:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Maltepe'de yoldaki gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere saplandı. Yaralı şoför çevredeki hastaneye kaldırıldı. Otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaza dün gece saat 22:45 sıralarında Maltepe Başıbüyük Mahallesi Başıbüyük-Samandıra Yolu ve İdealtepe Yolu’nun yol ayrımında meydana geldi. Otomobil sürücüsü Engin Cafer Altun (27) yolda seyir halindeyken gizli buzlanma nedeniyle kontrolünü kaybederek yol ayrımında bulunan bariyerlere çarptı.

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BARİYERLERE OK GİBİ SAPLANDI

Bariyelere ok gibi saplanan otomobilin sürücüsü, otomobil içerisine giren bariyerler nedeniyle sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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İtfaiye ekiplerinin sıkışan sürücüyü otomobil içerisinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

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Yaralının ilk müdahalesinin olay yerinden yapılmasından sonra çevredeki hastaneye kaldırıldı.

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Polis ekipleri başka bir kaza olmaması için kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA-İHA)

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trafik kazası
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