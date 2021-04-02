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Maltepe'de ceza kesilen minibüs şoförü ''Artık kaldıramıyorum'' diyerek aracını bırakıp uzaklaştı

02.04.2021 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe'de fazla yolcu alan sürücü, koronavirüs denetiminde ceza kesilince minibüsünü bırakarak uzaklaştı. Sürücü işlem yapılmak üzere polis aracına götürülürken "Neden kurallara uymuyorsun" diyen polise, "Hangi kurallara uymuyorum. Artık kaldıramıyorum" dedi ve minibüsü bırakarak gitmeye çalıştı.

Kartal- Kadıköy hattında çalışan bir minibüs, D100 Karayolu Maltepe mevkiindeki denetim noktasında trafik polisleri tarafından durduruldu. Minibüste koronavirüs kurallarına göre olması gerekenden fazla yolcu çıktı.

''BİTTİM BEN'' DİYEREK ARAÇTAN UZAKLAŞTI

Sürücü Cihan Yavuz "Bu araç buradan gitmeyecek, çalışmayacağım. Bittim ben" diyerek araçtan indi. Sürücü işlem yapılmak üzere polis aracına götürülürken "Neden kurallara uymuyorsun" diyen polise, "Hangi kurallara uymuyorum" dedi ve minibüsü bırakarak gitmeye çalıştı. Yolcular ise araçtan inerek başka toplu taşıma araçlarına yöneldi.

''BEN ARTIK ÇALIŞMIYORUM''

Cihan Yavuz, kolundan tutarak cezai işlemin yapılacağı aracın yanına götüren polise, "Bu araç para kazanmıyor, garaja çek. Ben artık çalışmıyorum" dedi. Sürücüye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre 3 bin 150 lira ile fazla yolcu almaktan 144 lira cezai işlem uygulandı. İşlemlerin ardından sürücü olay yerinden ayrılırken, aracı ise çekici yardımı ile otoparka çekildi.

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(DHA)

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