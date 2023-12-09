HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Maltepe'de dehşet anları! Sobaya döktüğü tiner alev aldı

Maltepe'de dehşet anları! Sobaya döktüğü tiner alev aldı

09.12.2023 12:03 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

bir atölyede ısınmak için yakılan sobaya tiner döken Z.Ç. patlama sonrası ağır yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Maltepe'de dehşet anları! Sobaya döktüğü tiner alev aldı

Olay, geçtiğimiz gün Maltepe Cevizli Mahallesi'nde bulunan alüminyum atölyesinde meydana geldi. 3 çalışan ısınmak için sobayı yaktı. Çalışanlardan Z. Ç. elindeki tiner dolu tenekeden bir bölümünü sobayı tutuşturmak için döktü. Soba alev aldı.

q1

DEHŞET ANLARI

Yanına bir arkadaşı da gelerek soba başında bir süre ısındı. Alevler etkisini yitirince Z.Ç. elindeki teneke kutudan tekrar tiner dökmek istedi. Ancak bir anda patlama oldu. Z.Ç alevler arasında kaldı. Can havli ile alevlerden korunmak için atölye içinde koşmaya başlayan Z.Ç. kendini yere bıraktıktan sonra iş arkadaşları müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, patlama sonrası ağır yaralanan Z.Ç.'yi ambulans ile hastaneye kaldırdı. Z.Ç.'nin tedavisi sürerken yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

q3

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD'li ünlü aktör Ryan O'Neal, yaşamını yitirdiABD'li ünlü aktör Ryan O'Neal, yaşamını yitirdi
Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, "Beni öldürmeye çalışıyorlar" dedi ve amaçlarını açıkladıJoe Biden'ın oğlu Hunter Biden, "Beni öldürmeye çalışıyorlar" dedi ve amaçlarını açıkladı
Kahreden kaza! Kucağında oğluyla hayatını kaybettiKahreden kaza! Kucağında oğluyla hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Maltepe
En Çok Okunan Haberler
Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin skorunu yapay zeka şimdiden tahmin etti

Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin skorunu yapay zeka şimdiden tahmin etti

Dilan Polat'ın kara kutusu Şule ülkesine geri döndü! "Millet olarak rahatlayın"

Dilan Polat'ın kara kutusu Şule ülkesine geri döndü! "Millet olarak rahatlayın"

36 kentte alarm durumuna geçildi!

36 kentte alarm durumuna geçildi!

Bursa’da ‘uyarmayan’ deprem sistemi! Belediye Başkanı 2018 yılında ‘gururluyum’ diyerek duyurmuştu

Bursa’da ‘uyarmayan’ deprem sistemi! Belediye Başkanı 2018 yılında ‘gururluyum’ diyerek duyurmuştu

Yer: Adana! Silahlı saldırı hazırlığındaydılar: Suikast tabancası ele geçirildi

Yer: Adana! Silahlı saldırı hazırlığındaydılar: Suikast tabancası ele geçirildi

Starbucks'a girip vatandaşlara küfretti! Yetmedi bir de polise saldırdı

Starbucks'a girip vatandaşlara küfretti! Yetmedi bir de polise saldırdı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Şoke eden ihanet itirafı! "Kocamın annemle ilişkisi vardı"

Şoke eden ihanet itirafı! "Kocamın annemle ilişkisi vardı"

Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

Annesini döven babasını çektiği video hapse gönderdi

Annesini döven babasını çektiği video hapse gönderdi

Dilan Polat'ın kara kutusu Şule ülkesine geri döndü! "Millet olarak rahatlayın"

Dilan Polat'ın kara kutusu Şule ülkesine geri döndü! "Millet olarak rahatlayın"

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.