HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Maltepe'de İETT şoförünün yolcuya demir sopayla saldırdığı anlar kamerada

Maltepe'de İETT şoförünün yolcuya demir sopayla saldırdığı anlar kamerada

kadir.gunduz kadir.gunduz
09.04.2024 12:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe'de İETT şoförü ile yolcu arasına kavga çıktı. Şoförün yolcuya elindeki demir sopayla saldırdığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Maltepe Tugay Yolu Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, İETT otobüsünün şoförü ile yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda şiddetlenerek kavgaya dönüştü. Kavgaya diğer otobüs şoförleri de dahil oldu. İETT şoförü elindeki demir sopayla yolcuya saldırdı. Kavgaya dahil olan başka bir şoför ise yumruk atarak darp etti. İETT peronundaki güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle son bulan kavga anı, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lahmacun siparişi tartışması: İftar sonrası geri dönüp dehşet saçtılar!Lahmacun siparişi tartışması: İftar sonrası geri dönüp dehşet saçtılar!
Türkiye'nin İsrail kararına CHP'den destek geldiTürkiye'nin İsrail kararına CHP'den destek geldi
Metroda iğrenç olay! 'Hastayım' diyerek özür dilediMetroda iğrenç olay! 'Hastayım' diyerek özür diledi
Anahtar Kelimeler:
kavga
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Şimşek kapıyı sert kapattı

Mehmet Şimşek kapıyı sert kapattı

Kulisleri sallayan isim sessizliğini bozdu

Kulisleri sallayan isim sessizliğini bozdu

Tüm kira sözleşmeleri e-Devlet’e geliyor

Tüm kira sözleşmeleri e-Devlet’e geliyor

Şeyma Döğücü resti çekti, Şaban Sevinç canlı yayında özür diledi

Şeyma Döğücü resti çekti, Şaban Sevinç canlı yayında özür diledi

16 il 'acil durumuyla' risk altında

16 il 'acil durumuyla' risk altında

16 yaşındaki gençlerin ‘kız meselesi' kavgası cinayetle bitti!

16 yaşındaki gençlerin ‘kız meselesi' kavgası cinayetle bitti!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.