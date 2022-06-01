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Maltepe'de palet devrildi, binlerce yumurta ziyan oldu: Zaten hayat pahalı, Allah yardımcısı olsun

01.06.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe'de meydana gelen olayda 8 bin yumurta yere devrildi. Yumurtaları iş yerine taşımak isteyen esnaf, kolileri yanlış kaldırınca çoğu yumurta ziyan oldu. Yumurtaların ziyan olmasına göz yummak istemeyen bazı vatandaşlar, iş yeri sahibinden izin aldıktan sonra sağlam yumurtaları seçerek topladı. Mahalle sakinlerinden biri, ''Zaten hayat pahalı, Allah yardımcısı olsun. Sanıyorum 7 bin yumurta ziyan oldu. İş yeri için büyük bir zarar. Mahalleli yardım etti'' şeklinde konuştu.

Maltepe'de palet devrildi, binlerce yumurta ziyan oldu: Zaten hayat pahalı, Allah yardımcısı olsun

Olay, Maltepe'de Altayçeşme Mahallesi Bağdat Caddesinde geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleşti. Cadde üzerinde yumurta satışı yapan iş yerine kamyonet kasasında yumurta geldi. Palette bulunan yumurtalar iş yerine taşınmak için iş makinesine yüklenildiği sırada 1 palet yumurta kamyonetin kasasından yola düştü. Yola düşen yaklaşık 8 bin yumurtanın çoğu kırılarak ziyan oldu. Yumurtaların ziyan olmasına göz yummak istemeyen bazı vatandaşlar, iş yeri sahibinden izin aldıktan sonra sağlam yumurtaları seçerek topladı.

İş kazasının ardından yollar kolilerce kırılmış yumurta ile kaplandı. Çevrede bulunan vatandaşlar, kırılarak yola dağılan yumurtaları daha fazla dağılmasını önlemek için temizlik yaptı.

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''HAYAT PAHALI, ALLAH YARDIMCISI OLSUN''

Mahalle sakini Neriman Küçük,” Mahallemizin bir tane yumurtacısı vardı. Adamcağızın paleti devrildi. Bir sürü yumurta ziyan oldu. Zaten hayat pahalı, Allah yardımcısı olsun. Sanıyorum 7 bin yumurta ziyan oldu. İş yeri için büyük bir zarar. Mahalleli yardım etti. Fakat çoğu kırılmıştı zaten kırılmayanları da hayrına verdiyse bilemiyorum” dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Maltepe
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