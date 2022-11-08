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Malulen emeklilik yaşı tablosu nasıl hesaplanır? Malulen emeklilik yaşı kaç, malulen emekli olma şartları nedir?

08.11.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli olabilmek için sigortalı çalışanların belirli şartları yerine getirmiş olması gerekmektedir. Emeklilik kişinin sigorta başlangıç tarihi, yaşı, cinsiyeti ve sigorta sistemine göre değişiklik göstermektedir. Bu doğrultuda emeklilik için gerekli olan prim gün sayısının tamamlanması da önemli bir rol oynamaktadır. Malulen emeklilik ise diğer emeklilik türlerine göre değişiklik göstermektedir. Peki, malulen emekli olma şartları nedir?

Malulen emeklilik yaşı tablosu nasıl hesaplanır? Malulen emeklilik yaşı kaç, malulen emekli olma şartları nedir?

Sigortalı çalışan kişilerin, belirli sağlık sorunları sebebiyle emekli olmalarına malulen emeklilik adı verilmektedir. Malulen emekli olabilmek için de bazı şartlarına yerine getirmiş olmak gerekmektedir. Malulen emeklilik için sigortalı kişinin çalışma gücünde en az yüzde 60 oranında güç kaybı olduğuna dair sağlık raporu alınmalıdır. Peki, malulen emekli olmak için hangi şartların karşılanması gerekiyor?

Malulen emekli olma şartları nedir?

Malulen emekli olabilmek için belirli şartların karşılanması gerekir. Malulen emekli olma şartları şu şekildedir:

  • Malulen emekli olacak kişilerin sigorta sistemleri fark etmeksizin 10 yıl süre ile çalışmış olmaları gerekmektedir.
  • 10 yıl içerisinde en az 1800 prim gün sayısı tamamlanmalıdır.
  • Sigortalı çalışanın malulen emekli olabilmesi için güç kaybının en az yüzde 60 oranında olması gerekmektedir. Bu doğrultuda sağlık kurumundan alınacak rapor ile tespit edilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu durum çalışanın işe başlangıç tarihinden sonra gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

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Malulen emekli çalışabilir mi?

Malulen emeklilik yaşı tablosu

Çalışırken iş kazası yaşayan ya da meslek hastalığına yakalanan kişiler durumlarını ispatladıktan sonra malulen emekliliğe hak kazanabilir. Bu hakkı kazanabilmek için Sağlık Bakanlığınca görevlendirilmiş hastanelerden heyete girmeleri ve heyette kayıp oranı belirlenmelidir. Çalışma gücünden %60 oranında ya da daha üstünde kaybı olan kişi malulen emekliliğe hak kazanabilir.

%40 malullük raporuna sahip olan ve %40 malullük şartlarını sağlayan kişiler diğer malulen emekli olma şartlarını sağladığı takdirde yaş şartı aranmaz.

Malulen emeklilik yaşı kaç?

Malulen emekli olabilmek için yaş şartı bulunmamaktadır. %40 üzeri rapora sahip olan kişilerin, emekli olma yaşı malulen olacak kişiler için geçerli değildir. Malulen emekli olabilmek için sigortalı kişinin çalışma gücünde en az yüzde 60 olacak şekilde kayıp olması gerekmektedir. Ayrıca bir diğer şart ise kişinin 10 yıl süre ile sigortalı bir şekilde çalışmış olması gerekmekte ve 1800 prim ödeme tamamlanmalıdır. Malulen emeklilik için prim borcu bulunmamalıdır.

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emeklilik Malulen Emeklilik

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