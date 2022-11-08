Malulen emeklilik yaşı tablosu nasıl hesaplanır? Malulen emeklilik yaşı kaç, malulen emekli olma şartları nedir?

Sigortalı çalışan kişilerin, belirli sağlık sorunları sebebiyle emekli olmalarına malulen emeklilik adı verilmektedir. Malulen emekli olabilmek için de bazı şartlarına yerine getirmiş olmak gerekmektedir. Malulen emeklilik için sigortalı kişinin çalışma gücünde en az yüzde 60 oranında güç kaybı olduğuna dair sağlık raporu alınmalıdır. Peki, malulen emekli olmak için hangi şartların karşılanması gerekiyor?
Malulen emekli olabilmek için belirli şartların karşılanması gerekir. Malulen emekli olma şartları şu şekildedir:
Çalışırken iş kazası yaşayan ya da meslek hastalığına yakalanan kişiler durumlarını ispatladıktan sonra malulen emekliliğe hak kazanabilir. Bu hakkı kazanabilmek için Sağlık Bakanlığınca görevlendirilmiş hastanelerden heyete girmeleri ve heyette kayıp oranı belirlenmelidir. Çalışma gücünden %60 oranında ya da daha üstünde kaybı olan kişi malulen emekliliğe hak kazanabilir.
%40 malullük raporuna sahip olan ve %40 malullük şartlarını sağlayan kişiler diğer malulen emekli olma şartlarını sağladığı takdirde yaş şartı aranmaz.
Malulen emekli olabilmek için yaş şartı bulunmamaktadır. %40 üzeri rapora sahip olan kişilerin, emekli olma yaşı malulen olacak kişiler için geçerli değildir. Malulen emekli olabilmek için sigortalı kişinin çalışma gücünde en az yüzde 60 olacak şekilde kayıp olması gerekmektedir. Ayrıca bir diğer şart ise kişinin 10 yıl süre ile sigortalı bir şekilde çalışmış olması gerekmekte ve 1800 prim ödeme tamamlanmalıdır. Malulen emeklilik için prim borcu bulunmamalıdır.