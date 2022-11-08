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Hipertansiyon hastaları malulen emekli olabilir mi? Hipertansiyon hastalığı malulen emeklilik şartları nelerdir, yüzde kaç rapor almak gerekli?

08.11.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağır olduğu genel kabul gören bazı hastalıklar, bireylerin çalışma hayatını etkileyecek noktaya geldiğinde bu bireylere malulen emeklilik hakkı tanınabiliyor. Bu hastalıklardan biri de hipertansiyon hastalığıdır. Malulen emekliliğe başvurmak isteyenler hipertansiyon hastaları için hipertansiyon malulen emeklilik şartları da genel olarak malulen emeklilik şartlarıyla benzerlik gösterir. Hipertansiyon hastalığı malulen emeklilik şartları nelerdir?

Hipertansiyon hastaları malulen emekli olabilir mi? Hipertansiyon hastalığı malulen emeklilik şartları nelerdir, yüzde kaç rapor almak gerekli?

Herhangi bir ağır hastalığı ya da engeli bulunan ve çalışmakta zorlanan kişilere malulen emeklilik ile erken emekli olma imkânı sağlanıyor. Malulen emeklilik konusu, bu nedenle iş hayatında güçlük çeken kişiler arasında merak uyandırıyor. Bu gruba hipertansiyon hastalarının da dâhil olduğunu söylemek mümkün. Bu gerekçe ile SGK’ya başvurma planı yapan kişilerin haberdar olması gereken birtakım hipertansiyon malulen emeklilik şartları bulunur. Hipertansiyon malulen emeklilik şartları arasında yer alan ve gözden atlanmaması gereken bir durum mevcuttur.

Hipertansiyon, astım, şeker gibi bireylerin sağlığını ve iş gücünü ileri düzeyde etkileyebilen hastalıklara sahip kişiler, bu hastalıkların birden fazlasına sahipse raporunda hepsinin toplamında iş gücünü en az %60 kaybetmiş olduğu sonucuna varılması gerekiyor. Peki, hipertansiyon hastalığı malulen emeklilik şartı nedir?

Hipertansiyon hastaları malulen emekli olabilir mi?

Hastalık ya da engeli ne olursa olsun her maluliyetli çalışanın sahip olması gereken malulen emeklilik şartları üç ayrı maddeden oluşuyor:

  • Malulen emekli olmak isteyen çalışanın en az 10 yıllık sigorta sahibi olması.
  • Malulen emekliliğe başvurmayı planlayan kişinin en az 1800 gün prim ödemiş olması.
  • Maluliyet sahibi kişinin, sahip olduğu maluliyet yüzünden çalışma gücünde en az %60 oranında kayıp olduğunu belirten ve SGK’nın yönlendirdiği hastaneden alınan raporu.

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Herhangi bir fark olmadan hipertansiyon hastalığına sahip malulen emeklilik adayları için de yukarıdaki şartlar geçerli. Hipertansiyon hastasının malulen emekli olup olamayacağını öğrenmesi ve konu hususunda başvuru süreci ise adım adım şu şekildedir:

  • İlk başta, malulen emekli olmak isteyen birey, dilekçe ile SGK’ya başvuruda bulunuyor.
  • Kişinin en az 10 yıl sigortalı çalıştığından ve en az 1800 gün prim ödemesi olduğundan emin olduktan sonra SGK, malulen emekli adayını bir hastaneye sevk ediyor.
  • Bu hastanede doktor kontrolünden geçen kişi, hastalık/hastalıklarının ve (varsa) engelinin iş gücünü en az %60 oranında etkilediğini kanıtlayan bir belge alıyor.
  • Alınan rapor ve maluliyet sahibi kişinin başvurusu SGK’nın oluşturduğu sağlık kurulu tarafından inceleme altına alınıyor.
  • Sağlık kurulunun verdiği karar, başvuru sahibine bildiriliyor.

Yani hipertansiyon malulen emeklilik şartları arasında en önemlisi, kişinin çalışma hayatının sahip olduğu hipertansiyon (ve varsa diğer hastalıklar) yüzünden ne kadar etkilendiğidir. Bu hastalık ya da hastalıklar kişinin iş gücünü ne kadar çok etkiliyorsa malulen emeklilik hakkı kazanma ihtimali de daha yüksek oluyor.


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