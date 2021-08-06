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  4. Manavgat'tan kahreden görüntüler! Zemin simsiyah külle kaplandı

Manavgat'tan kahreden görüntüler! Zemin simsiyah külle kaplandı

06.08.2021 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Manavgat'ta yangınlar devam ederken alevlerin söndürüldüğü alanlar havadan görüntülendi. Yangın, geride yaşam belirtisi olmayan simsiyah bir görüntü bırakırken yetkililer, yangında küle dönen orman alanı miktarının 100 bin hektarın üzerinde olduğunu belirtti.

Manavgat'ta 10'uncu günde orman yangını devam ediyor. Ekiplerin sahada zorlu mücadele ile söndürüp soğuttuğu alanlar ise geride yaşam belirtisi olmayan simsiyah bir görüntü bıraktı. Yanan ağaçların gövdeleri kömüre dönerken, zemin de simsiyah külle kaplandı.

Havadan görüntülenen bu alanların çok geniş alana yayıldığı dikkati çekerken yangından daha az zarar gören yerlerin ise sarı renge büründüğü gözlendi.

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KÜLE DÖNEN ALAN 100 BİN HEKTARIN ÜZERİNDE

Yetkililer, yangında küle dönen orman alanı miktarının 100 bin hektarın üzerinde olduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın Manavgat
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