Manavgat ve Muğla yangın sonrası uydudan görüntülendi: 85 bin futbol sahası büyüklüğünde!

İTÜ UHUZAM Müdürü ve İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Yanalak, "Orman yangınları en fazla Manavgat ve Muğla bölgelerine zarar verdi. Bu alanlarda yaklaşık 60 bin hektarlık bölgenin yanmış olduğu tespit ettik. Yaklaşık 85 bin futbol sahası büyüklüğündeki alanın yandığını belirledik" dedi.

Türkiye'nin ilk uydu yer istasyonu İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi (UHUZAM), Akdeniz ve Ege Bölgesi'ndeki orman yangınlarının doğaya verdiği zararı Spot 6&7, Worldview 2&3, Sentinel-2 ve 'Landsat 8 uyduları aracılığıyla görüntülendi. Aynı zamanda yangınların 28 Temmuz'da başladığı ve bazı bölgelerde hala yangınların devam ettiği belirlendi.

"EGE VE AKDENİZ'DE NE KADAR ALANIN ZARAR GÖRDÜĞÜNÜN TESPİTİNİ YAPTIK"

HUZAM olarak yangın bölgesinin uydu görüntülerini temin edebildiklerinin söyleyen İTÜ UHUZAM Müdürü ve İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Yanalak, "Özellik afet olayları sonrası katkı sağlayabilecek şekilde görüntüler üzerinden analizler yapıp, sonuçlar çıkarmaya çalışıyoruz. Şu an için gündemimizde orman yangınları var. Orman yangınları sonrası Ege ve Akdeniz'de ne kadar alanın zarar gördüğünün tespitini yaptık. Bu süreçte yangınlardan dolayı, Manavgat bölgesinde 30 bin, Bodrum'da 12 bin 600, Marmaris'te 8 bin ve Güzelbağ çevresinde 6 bin 500 hektar alana zarar gördüğünü tespit ettik" dedi.

"ORMAN YANGINLARI EN FAZLA MANAVGAT VE MUĞLA BÖLGELERİNE ZARAR VERDİ"

Prof. Dr. Mustafa Yanalak, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Orman yangınları en fazla Manavgat ve Muğla bölgelerine zarar verdi. Bu alanlarda yaklaşık 60 bin hektarlık bölgenin yanmış olduğu tespit ettik. Yaklaşık 85 bin futbol sahası büyüklüğündeki alanın yandığını belirledik. Aynı zamanda orman yangınlarında yüzey sıcaklıklarının 90 ila 100 dereceye kadar çıktığını gördük"

Yangınların hepsinin birbirinin devamı niteliğinde olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mustafa Yanalak, "Uydu görüntülerimi yüksek çözünürlükte aynı zamanda yangın durumunu farklı uydularla izledik. Şunu fark ettik ki yangınların hepsi birbirinin devamı niteliğinde. Şu ana kadar 260 farklı isimle yangın adlandırıldı, ancak bu yangınların birçoğu birbirinin devamı niteliğinde" diye konuştu.

DHA

