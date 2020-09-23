Manevra yapan minibüs öğretmeni ezdi!

Kaza, geçtiğimiz hafta Nizip ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki yaya geçidinde meydana geldi. İddiaya göre, Olcay B. idaresindeki 27 JD 016 plakalı minibüs geri manevra yapmak isterken, yaya yolundan karşıya geçmek isteyen Nizip Alkan Mesleki ve Teknik Lisesi öğretmeni Vesile K.’ya çarptı. Kazada Vesile K. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Yaralı öğretmen, 112 ekipleri tarafından Nizip Devlet Hastanesi Mehmet Cankesen Acil Ünitesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

İHA

