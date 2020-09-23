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Manevra yapan minibüs öğretmeni ezdi!

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2020 17:13 | Son Güncelleme

Gaziantep'te karşı yola geçmeye çalışan öğretmen, minibüsün geri manevra yapmasıyla yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. İşte Nizip ilçesinde yaşanan olayın detayları...

Manevra yapan minibüs öğretmeni ezdi!

Kaza, geçtiğimiz hafta Nizip ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki yaya geçidinde meydana geldi. İddiaya göre, Olcay B. idaresindeki 27 JD 016 plakalı minibüs geri manevra yapmak isterken, yaya yolundan karşıya geçmek isteyen Nizip Alkan Mesleki ve Teknik Lisesi öğretmeni Vesile K.’ya çarptı. Kazada Vesile K. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Yaralı öğretmen, 112 ekipleri tarafından Nizip Devlet Hastanesi Mehmet Cankesen Acil Ünitesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Geri manevra yapan minibüs yayaya çarptı

Geri manevra yapan minibüs yayaya çarptı

İHA

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