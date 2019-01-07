HABER

Manisa çatlağı büyüyor! AK Partili Selçuk Özdağ İYİ Parti'den aday mı olacak?

SEÇİM HABERLERİ  | 07.01.2019 07:12 | Son Güncelleme

Manisa'da yerel seçim için siyaset kulisleri hareketlendi. AK Parti, Manisa’da MHP adayını destekleme kararı alırken, buna tepki gösteren AK Partili Selçuk Özdağ ise İYİ Parti’nin Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı teklifine olumlu yanıt verdi. AK Partili Özdağ, ‘Millet İttifakı’nın ortak adayı olacak.

Manisa çatlağı büyüyor! AK Partili Selçuk Özdağ İYİ Parti'den aday mı olacak?

Cumhur İttifakı Manisa'da büyük bir kırılma yaşıyor. AK Parti'de Genel Başkan yardımcılığı yapan, TBMM'deki FETÖ Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu Başkanvekili Selçuk Özdağ, İYİ Parti'den Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı oluyor. Yerel seçim ittifaklarında işler karışıyor…

MHP CENGÜZ ERGÜN'Ü ADAY GÖSTERDİ

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; MHP Manisa'da mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü tekrar aday gösterdi. AK Parti ise aday çıkarmadı.

3 PARTİDEN TEKLİF

Cumhur İttifakı'nın, Manisa'da MHP adayını destekleme kararı sonrası CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi, AK Partili eski vekil Selçuk Özdağ'a adaylık teklifi götürdü.

AK PARTİ'DEN İSTİFA EDECEK

Özdağ'ın, İYİ Parti'nin önerisine olumlu yaklaştığı öğrenildi. Özdağ, bu hafta içinde AK Parti'den aday adaylığı başvurusunu geri çekip partisinden istifa edecek ve İYİ Parti'ye geçecek. CHP ve İYİ Parti, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde “Millet İttifakı” adayı olacak Özdağ'ı destekleyecek.

SOSYAL MEDYADAN SERT SÖZLERLE ELEŞTİRDİ

AK Parti eski milletvekili Selçuk Özdağ, sosyal medya hesabından Cumhur İttifakı'nın “Manisa kararı”nı şu sözlerle eleştirdi: “Açık ara birinci olduğumuz bir yerde büyükşehir belediye başkanlığının bir başka partiye verilmesini izah edemiyorum. Siyasette uzlaşma iyidir ama doğru olan bunu adalet temelinde yapmaktır. İnsanlara ait her karar tartışılabilir. Tek tartışılmazımız inançlarımız ve ülke menfaatleridir. Emeğe saygı adaletin bir gereğidir. Emek verenin lütfa ihtiyacı yoktur. Şehzadeler şehrinin büyükşehir belediye başkanlığı partimizin ve emektar tabanımızın hakkıydı, bu karar doğru olmamıştır, artık olup biteni değerlendirmek tabanımızın vicdanına kalmıştır. Susmak ikbal sağlar ama itibar sağlamaz… Yanlışa yanlış diyemeyenler o yanlışın vebaline ortak olur. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, kış- yaz demeden koşan, terleyen AK Parti tabanının anasının ak sütü gibi hakkıdır.”

PARTNERKulüpsüz kalan Türk futbolcularKulüpsüz kalan Türk futbolcular
Saadet Partisi adaylarını açıkladıSaadet Partisi adaylarını açıkladı
MHP adayı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı!MHP adayı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yerel seçim Manisa Selçuk Özdağ ak parti İYİ parti cengüz ergün

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Üç anket şirketi açıkladı

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Üç anket şirketi açıkladı

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Erdoğan: Özhaseki'yi Hulusi Bey önerdi! Yanıldık

Erdoğan: Özhaseki'yi Hulusi Bey önerdi! Yanıldık

Son anket sonuçlarını paylaştı! Ankara ve İstanbul'da kim önde?

Son anket sonuçlarını paylaştı! Ankara ve İstanbul'da kim önde?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Saadet Partisi adaylarını açıkladı

Saadet Partisi adaylarını açıkladı

MHP'li belediye başkan adayı Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandı

MHP adayı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı!

CHP'de aday krizi! Topluca istifa ettiler

Aday krizi! Topluca istifa ettiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin İzmir adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir adaylarını açıkladı

İYİ Parti'de 99 belediye başkan adayı daha belli oldu

FLAŞ! 99 belediye başkan adayı daha belli oldu

Binali Yıldırım, CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile telefonda görüştü

Binali Yıldırım, CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile telefonda görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.